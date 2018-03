José Luis Merino culpa de derrota a empleados y ofrece echarlos

En una concentración que hizo el alcalde reelecto de Mejicanos por el FMLN, Simón Paz, el pasado lunes el dirigente del FMLN José Luis Merino dijo que el descontento de la población con el Gobierno y el partido se ha ido cosechando por las malas experiencias que les han provocado malos empleados públicos de todos los niveles.

Merino considera que hechos como no prestar los servicios sanitarios en las oficinas gubernamentales o no dar las medicinas en hospitales les habían causado mucho daño.

“Una cosa sencilla, sencilla, insignificante, pero se va acumulando en el corazón de la gente de que nosotros somos ineficientes y que somos insensibles. Miren, compañeros, esos hijos de puta no tienen por qué estar en los cargos de Gobierno, hay que echarlos a la mierda inmediatamente, ni en los cargos de las alcaldías ni en los cargos de los ministerios... El voto no salió a la calle porque algunos le han echado llave al servicio o no le han dado las medicinas. Y están encachimbado con nosotros, y tienen razón”, dijo Merino a los presentes.

El dirigente invitó a que si alguno veía al tipo de funcionarios que él describió que lo denunciara con autoridades del partido y que si estas no les hacían caso se organizaran para sacarlos, sin importar si las personas denunciadas asistieran a “estas reuniones de camisa roja”.

Benito Lara, otro ex candidato, reiteró ayer que todo el partido reconoce los resultados y la necesidad de hacer una “reflexión profunda”.

Sin embargo, el también ex ministro de Seguridad, dijo que la “campaña sobre los nuevos ricos” también les afectó. Dijo que algunos habían prosperado gracias al “cooperativismo”.