José, amante de las figuras en madera

José Antonio Rivas Aguilar, de 55 años, originario del municipio de Izalco, en Sonsonate, se ha convertido con el paso del tiempo en un reconocido artista de esta localidad por su inmensurable talento e imaginación de convertir todo tipo de raíces y troncos de árboles en cuantiosas figuras.

Rivas, considerado como uno de los mejores talladores sobre madera, inició en este arte a los 14 años asistiendo a un taller de madera situado cerca de su casa.

Comenta que nunca imaginó que este rubro, que en un principio sostuvo como pasatiempo, se convertiría en más que su fuente de ingresos, una ventana de oportunidades para demostrar su talento en convertir trozos de madera en arte.

"Mis inicios fueron dibujar, lijar, dar barniz e incluso hacer mandados (sonríe). Antes, me gustaba andar en la calle, pero cuando conocí del arte en madera me enamoré y vi el taller como mi segundo hogar. Me gustó, lo sentí novedoso, nunca vi que le dieran figura a una madera. Comencé a aprovechar los desperdicios de madera para practicar", comentó Rivas.

Durante 41 años, José, se ha dedicado a tallar sobre madera. Gran parte de sus logros y trabajos realizados los agradece al taller donde fueron sus inicios gracias al aprendizaje obtenido de técnicas y consejos. A partir de 2002, el fallecimiento de su mentor y el cierre del taller, le obligó a independizarse abriendo su propio negocio, situación que considera una oportunidad para demostrar su talento a través de cuantiosas figuras convertidas sobre madera.

Local. “Casa Maya” se ubica sobre la 8.ª avenida Sur entre calle Libertad y 1.ª calle Oriente, de Izalco.

A pesar de su trayectoria y aprendizaje obtenido, se considera autodidacta, ya que asegura no haber formado parte de una escuela de formación o capacitación. Destaca que su labor es un don y que a través de visualizaciones de videos o trabajos de otros artistas ha obtenido una técnica especializada para trabajar el arte en madera.

En las afueras de su casa, Rivas, mantiene cantidades de raíces y troncos de diferentes tipos de árboles, los cuales son la materia prima de su arte. Para este artista no hay impedimento que le haga detener su ingenio para convertir en diversidades de figuras, desde un llavero hasta una urna para ser utilizada en procesiones de actividades religiosas son parte del arte que realiza y le solicitan a José Rivas.

Para realizar los distintos tallados, José, debe recorrer multitudes de lugares para recolectar la materia prima. Explica que en ocasiones debe acudir a ríos, fincas, barrancos, bosques, entre otros, para obtener los trozos de raíces o troncos. Desde árboles de tipo cedro, corteses, conacaste, caoba o bálsamo, no importa el tamaño y el estado en que se encuentren, José, les da una segunda utilidad.

Este artista comentó que realiza trabajos para personas del extranjero, entre los que destacan países como Francia, Alemania, Italianos y Estados Unidos.

A pesar de sus logros y satisfacciones en su labor, Rivas, no oculta que ha tenido que superar innumerables obstáculos para continuar ofreciendo su arte en madera al público.

Comenta que una de las situaciones más desfavorables es el poco reconocimiento de la labor que hace y el esfuerzo que requiere. "Yo desde el primer día que inicié me di cuenta que traía para esto. Con el tiempo se fue afirmando. Pero yo soy tallador y esto lo hago gracias a mi esposa, porque hemos pasado situaciones no favorables y nunca me ha dicho que ya no me dedique a esto. Además, no tengo mercado acá en El Salvador. Mis piezas difícilmente me cuesta venderlas al precio real, en ocasiones debo venderlas a un precio que no es. Ese es uno de los obstáculos más grandes", sentenció.