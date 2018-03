José dice que sobrevivió de milagro en el blv. Venezuela

Lee también

Despertó cuando se encontraba en el Hospital del Seguro Social y se dio cuenta de que se fracturó los fémures, una rodilla, la mano derecha y también tuvo lesiones internas, por lo que le hicieron una cirugía abdominal. Pasó un mes hospitalizado.Comentó que su estado era bastante crítico y estuvo casi irreconocible por las múltiples heridas; pero ha sido constante en las citas médicas para la curación. Ahora viaja desde San Juan Talpa tres veces por semana a sus terapias en la Unidad de Medicina Física. De acuerdo con la información que le dieron los ortopedas, las piernas están entre 95 % y 99 % de recuperación de la fractura y debe continuar para poder caminar de nuevo.“Ya di varios pasitos”, expresó, pero aún falta que le programen las terapias para caminar. No obstante, se muestra optimista del avance que ha tenido y de que su recuperación marcha a buen ritmo. “Ni yo lo puedo creer que esté vivo, pero Dios es bien lindo”, manifestó este hombre de 50 años, quien tiene que pagar transporte particular para llegar a sus terapias, acompañado de su esposa, quien no deja de animarlo.