José, especialista en ataviar imágenes

Con mucho detenimiento, inspiración y respeto, José Gustavo Guzmán Aquino, de 20 años, se dedica a ataviar (vestir) las imágenes de Jesús Nazareno, la Virgen de Dolores, San Juan y Magdalena para las procesiones de la parroquia San Andrés Apóstol, de la ciudad de Apaneca, en el departamento de Ahuachapán, desde hace tres años.

Minuciosamente pone túnicas y mantos, fija cada detalle con ganchos y alfileres, coloca pelucas, el tocado que rodea la cara de la imagen y finalmente pone otros elementos como fajín, broches, otras joyas y hace los últimos ajustes sobre el conjunto, en un proceso que puede extenderse entre una a una hora y media, por imagen.

“Cada joven tiene un talento, un servicio que le puede entregar a Dios. Para mi es vestir al Nazareno, la Virgen y santos”.



José Guzmán, encargado de vestimentas

Además, Guzmán se encarga de los arreglos florales de cada anda, siempre cuidando la selección de las flores, el color, los matices y el tipo, indicó.

El joven, que actualmente cursa tercer año de arquitectura en una universidad del Occidente del país, recordó sus inicios en el oficio de vestir imágenes, y aseguró que su inspiración fue su abuela Marina Aquino de Guzmán, quien se dedicaba a la costura y confección.

"La inspiración nació desde que tenía ocho años, cuando el párroco le pedía a mi abuela que le confeccionara las vestimentas de las imágenes, yo siempre la acompañaba cuando se las tallaban. Desde ahí, fui aprendiendo mucho, a tal grado que me llamó la atención dedicarme a esto", expresó Guzmán.

Dedicado. José Guzmán se mantiene atento en cada detalle de las imágenes. Lo hace por amor y devoción.

Además, el joven reveló que ha recibido algunos cursos de Fernando Sevilla, un reconocido español, que se dedica a vestir imágenes, especialmente para la Semana Santa. "Muchas veces yo le he preguntado sobre algunas combinaciones o dudas y me da consejos, me ayuda", indicó.

"He recibido comentarios de que hago trabajos destinados ‘para señoritas, que un hombre no puede por el hecho de ser hombre’, pero es algo que a mi no me detiene, el amor hacia Dios y a la Santísima Virgen es más grande. Pero también me siento orgulloso al escuchar la aceptación de las personas, son emociones encontradas al ver el trabajo terminado, al ver las imágenes ataviadas en los hombros de los cargadores", añadió.

Guzmán aseguró que lo hace por amor y devoción a Jesús Nazareno y a la Virgen de los Dolores, además de ofrecerlo como un servicio a la iglesia local, aunque afirma que en algunas ocasiones, las personas que donan el arreglo, le hacen un reconocimiento económico.

Asimismo, detalló que se dedica a vestir las imágenes en Semana Santa y también en otras festividades como navidad, de la Inmaculada Concepción, y los arreglos florales del altar mayor, que hace para todas las fiestas que la parroquia de Apaneca realiza.