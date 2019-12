José podrá ir a la escuela en su scooter eléctrico

Una salvadoreña residente en Estados Unidos junto a otras personas que residen en Europa donaron un scooter eléctrico a José Wilber Ventura, de 10 años, el niño que anhela tener sus prótesis para poder caminar hasta su centro de estudios.

"Vi la nota en LA PRENSA GRÁFICA y la verdad que enseguida vi cómo poder ayudar. Compartí la noticia con amigos de varios países y ellos me ayudaron para poder mandarlo por barco, ya que por avión salía demasiado caro", contó Ann Hilleprandt, la persona que donó el vehículo a José.

Agregó que reunió el dinero para enviarlo por barco y posteriormente se comunicó con Medardo Márquez, un altruista que reside en San Francisco Gotera, Morazán, y le solicitó que le ayudara a hacer la entrega del scooter a José.

El menor y su mamá esperaron ansiosamente la llegada de Márquez para recibir el donativo.

"Él (José) está feliz porque ya se volverá independiente y nosotros no tendremos que andar detrás de él o cargando. De todo corazón agradezco la ayuda que le están dando a mi hijo. Con esto, él podrá trasladarse solo y ya no andará arrastrándose", manifestó Alicia Orellana, madre de José.

Agregó, que desde que se dio a conocer el caso de José han recibido tres sillas de ruedas, una de ellas se encuentra en modificación, ya que es grande, víveres y una tablet para el niño.

Además, aseguró que después de realizarle varios exámenes en el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), le informaron que José no tiene pelvis, por lo que no le podían colocar las prótesis que tando desea.

"Es triste porque me dijeron que no puede usar prótesis, y que aunque se la pongan no tendría movimiento. Dios quiera haya una solución más adelante", manifestó la madre de José.