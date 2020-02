Joven con parálisis cerebral crea su canal en Youtube

Una fiebre repentina dejó con parálisis cerebral a Carlos Velasco, cuando apenas tenía dos meses de nacido, según cuenta su madre Ubenilda Benítez Alfaro. Afirma que lo llevó a controles médicos para la recuperación de su sistema locomotor, que permite al cuerpo humano sostenerse en pie y realizar diversos movimientos, esto no fue posible.

Actualmente aunque con dificultad, Carlos, de 27 años, logra expresarse y cuenta que quedó inmóvil de su cuerpo, pero que esto no afectó su mente, su capacidad de razonar y comprender con claridad, aunque tiene dificultades de habla. Pasa sus días sentado en una silla de ruedas la cual moviliza auxiliado por uno de sus pies, o en su cama, pero muy entretenido.

Carlos es originario del caserío Nascapilo, del municipio de Santa Clara, en San Vicente, lugar donde reside, un joven ejemplo de superación que a los 15 años aprendió a leer por su propia cuenta. Ubenilda narró que cuando le leyó los párrafos de un libro que ella le compró, lloró de alegría pues nunca imaginó que su hijo pudiera lograrlo, pero le demostró que para él no hay obstáculos pese a su condición.

"Todo es posible si se quiere, aquí estoy luchando para cumplir mis sueños, para mí no hay tristezas, a veces hago bromas positivas, ojalá otros jóvenes (sin parálisis) lucharan también", reflexionó Carlos.

Desde hace algún tiempo se ha interesado por la tecnología, un amigo le enseñó a usar un teléfono táctil y ha aprendido a escribir utilizando su nariz, y a veces los dedos del pie derecho, en el que tiene un poco de movilidad. Con ayuda de otras personas pudo comprarse su propio aparato celular y desde entonces tuvo acceso al mundo a través de las redes sociales. "He creado mi canal de Youtube (CarlosVEL, en el tiene más de 800 seguidores y unos 30 videos, producidos por él), cuentas en Twitter, Instagram y Facebook, los manejo personalmente, aprendí a escribir, ahora hago y edito mis propios videos, a veces me los graba mi mamá o me ayuda mi hermano", manifestó.

Uno de los videos más vistos, en su canal de Yotube es el que le dedicó al presidente de la república Nayib Bukele, en el que le envía un mensaje de 5 minutos.

Su caso es bastante conocido precisamente por su presencia en redes sociales, y dice estar agradecido con salvadoreños en el país y en el extranjero que le han apoyado, aunque reconoce que uno de sus sueños es lograr caminar. Dice que a veces intenta la autoterapia, pero también le gustaría contar con ayuda profesional que hasta el momento no ha tenido.

Mientras que Ubenilda quiere que su hijo esté en condiciones dignas, por lo que pide a personas altruistas le ayuden con víveres o económicamente, con una silla de rueda, con materiales o dinero para construir un pequeño muro en su casa, pues la falta de éste ya ha provocado que Carlos se resbale en su silla de ruedas. Para ayudar puede escribirle a Carlos al Whatsapp 7973-1008.