Joven de 16 años fue asesinada en San Julián por no aceptar noviazgo con pandillero: PNC

Una adolescente de 16 años fue asesinada anoche en el cantón El Bebedero del municipio de San Julián, en el departamento de Sonsonate.La Policía Nacional Civil (PNC) informó que la víctima fue identificada como Yessenia Yamileth Martínez. Ella vivía en el caserío El Chorizo y anoche unos hombres ingresaron en su casa, la obligaron a salir y la mataron.Una fuente policial dijo que la causa del homicidio fue que la joven se negó a ser novia de un pandillero; no obstante, la hipótesis no ha sido corroborada de manera oficial.Siempre en el occidente de El Salvador se han registrado otros homicidios.Esta mañana, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que un hombre no identificado fue degollado en el cantón La Gloria del municipio de El Refugio, en el departamento de Ahuachapán.En la cabecera de este departamento también fue ultimado anoche un hombre en el parque La Concordia, con un objeto contundente.