Joven de Chalatenango es ejemplo de superación

Desde los ocho años de edad, Jorge Vladimir Robles se enfrentó a una de las pruebas más difíciles de su vida: dejó el corre y corre de su edad, las tardes de juego con sus amigos, saltar y disfrutar de su niñez debido a una enfermedad que le ocasionó deterioro en la masa muscular y fue debilitando su cuerpo.

Su nombre: dermatomiositis, enfermedad que se caracteriza por una inflamación de los músculos y de la piel que va deteriorándose con el tiempo. Este padecimiento le hizo abandonar sus estudios, pues había que buscar quien lo movilizara, conseguir una silla de ruedas para transportarse de un lugar a otro en un municipio donde los caminos de piedra y arena dificultan el acceso. Según comentó, los doctores dieron un diagnóstico negativo y no le daban muchas esperanzas de vida.

En la actualidad, tiene 21 años y contra todo pronóstico, estudió y terminó tercer ciclo en el Centro Escolar Cantón Petapa. Su padre, quien falleció hace un par de años, fue el encargado de animarlo, junto a sus 10 hermanos, a seguir estudiando. Así llegó a bachillerato y logró graduarse del Complejo Educativo Cantón Vainilla. Estos pequeños logros eran solo el comienzo de un largo camino, había que comenzar a buscar trabajo para ayudar en casa.

"Yo siempre quise ayudar a las personas, buscaba algún trabajo que me permitiera enseñar a otros, me acerqué a la alcaldía y a través del Ministerio de Educación, me capacitaron y logré ser promotor de alfabetización", mencionó.

Desde abril, Jorge es el encargado de un círculo de alfabetización de los 32 que funcionan en el municipio El Carrizal, Chalatenango. Tiene cinco personas a su cargo. Junto a su silla de ruedas, adaptada para rodar por las calles polvorientas, trabaja de la mano con Javier Melgar, quien también es promotor.

Entre los dos tocan puerta por puerta y van a todos los cantones de El Carrizal invitando a los adultos mayores a que aprendan a leer y escribir. "Trabajar con Jorge es y ha sido un privilegio. Doy gracias a Dios porque me ha permitido trabajar con él, uno debe quitarse los prejuicios. Él es una persona muy capaz, como cualquier otra, a la hora de hacer su trabajo", mencionó Javier Melgar.

En el camino se han encontrado muchos tropiezos, al igual que satisfacciones. En su círculo de alfabetización se encuentra María Ángela Menjívar, de 52 años, quien ha logrado aprender a reconocer las letras. "Jorge ha tenido mucha paciencia para enseñarnos, ha sido una experiencia muy bonita porque yo pensé que nunca iba a lograrlo. Él me preguntó que si quería estudiar y pensé que esta era mi oportunidad. Ahora ya puedo leer los rótulos de la calle, firmar, y eso me hace sentir muy contenta", enfatizó.