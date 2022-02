Joven desaparece cerca de un taller en San Marcos

Ricardo Alexander Blanco Renderos, de 23 años, se encuentra desaparecido desde el jueves 3 de febrero cuando salió al mediodía del taller donde trabajaba en San Marcos para comprar comida y ya no volvió.

Salía a diario a las 7:00 de la mañana de su casa en Soyapango y se dirigía a trabajar al taller ubicado en la colonia El Tránsito, en el pasaje Granados II, en San Marcos. Ricardo tenía poco más de dos meses de haber comenzado a laborar en el lugar.

Su familia relata que el día que fue visto por última vez comentó que iría a comprar almuerzo a uno de los comedores cerca de la zona. En ese momento no portaba su teléfono y tampoco su billetera, pues posteriormente fueron encontrados en la mochila que había dejado en el lugar de trabajo.

Su hermana comenzó a llamarle por la noche al ver que no llegaba a casa, el celular recibía las llamadas, pero él nunca contestó. El viernes 4 continuaron marcando a su número y la situación era la misma. Ella cuenta que el sábado que su mamá intentó llamarlo nuevamente el celular ya no sonó y decidieron salir a preguntar.

En el taller les dijeron que no sabían nada. La familia cuestionó el hecho de que no fueron alertados de que Ricardo ya no regresó al taller y que, además, allí había dejado su mochila, pero no le dieron mayor respuesta en el lugar.