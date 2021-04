Joven desaparece en playa de Garita Palmera

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que continúa con la búsqueda de un joven que desapareció la tarde del domingo cuando fue arrastrado por una ola en la playa Garita Palmera en el cantón del mismo nombre en San Francisco Menéndez, Ahuachapán.

La Policía explicó que el desaparecido ha sido identificado como Carlos Antonio Torres Castro de 23 años de edad. El joven había llegado en una excursión procedente de Santa Ana, agregaron las fuentes policiales.

Dijeron que la tarde de la desaparición Torres Castro había ingresado al mar junto a otras dos personas y una fuerte ola los arrastró hacia adentro. Los acompañantes lograron salir hacia la playa pero no volvieron a ver a Torres Castro.

Explicaron que desde ese momento varios pescadores iniciaron con la búsqueda del joven sin embargo hasta ayer por la tarde no había ningún tipo de resultados. “Varios pescadores del lugar no han ayudado para encontrarlo pero la marea no ha permitido hacer de una mejor manera el trabajo, esperamos que en las próximas horas una lancha de la Fuerza Naval nos apoye en los trabajos de búsqueda”, explicó un agente de la Policía.

Hace dos semanas dos menores de edad murieron ahogadas en la playa Barra de Santiago, en Jujutla, luego que fueran arrastradas por una fuerte ola.