Joven logra su superación gracias a beca

Cuando vio el anuncio en LA PRENSA GRÁFICA sobre el concurso de becas para estudiar otro idioma en una academia bilingüe de la capital, supo que era su oportunidad y no dudó en participar para obtener la beca para aprender inglés.

Francisco Hernández es un joven de 23 años que ahora puede decir que ha cumplido su sueño tras culminar con éxitos sus estudios de inglés y obtener una certificación internacional.

Francisco es un joven de escasos recursos económicos que durante sus primeros meses de vida durmió arriba de un tanque de agua en los brazos de su madre, pero ahora construye un futuro exitoso.

Afirma que recibir la noticia de haber ganado la beca ha sido una de las mejores experiencias de su vida, ya que le está abriendo muchas puertas en el ámbito profesional.

"Cuando me dijeron que había ganado me emocioné mucho, fuimos varios ganadores y algunos no llegaron, no aprovecharon la oportunidad, pero era lo que tanto había soñado", dice.

Con la certificación bilingüe en mano, ahora Hernández se dedica a hacer trabajos de traducción a particulares, lo que le permite obtener ingresos extra a los de su actual trabajo como asistente en una gasolinera ubicada en la carretera que conduce al Puerto de La Libertad.

Pero en su trabajo, asegura, también le ha beneficiado poder hablar inglés, ya que por la ubicación, la gasolinera es visitada por muchos extranjeros con quienes colabora cuando llegan pidiendo información sobre la ubicación de playas u hoteles de la zona. En diciembre de 2018, Francisco finalizó sus estudios.