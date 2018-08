Joven muere en enfrentamiento en Colón, autoridades no le encontraron arma

Un joven que no ha sido identificado murió en un supuesto enfrentamiento armado con policías y soldados, en la finca Cruz del Campo del cantón Las Angosturas, del municipio de Colón, en el departamento de La Libertad.

El hecho ocurrió la noche del martes cuando una patrulla de policías y soldados disparó en defensa propia ante un supuesto ataque, según la versión oficial.

Foto de LA PRENSA/Francisco Alemán

“Hasta el momento es una persona no identificada. No sabríamos decir todavía si pertenece a una mara o algo, todavía no tenemos ese dato (… ) Se dice que eran más de dos personas (supuestos atacantes), no podemos afirmar que estaban reunidos porque no tenemos ninguna versión diferente”, explicó una fuente.

Foto de LA PRENSA/Francisco Alemán

Agregó que al joven fallecido no se le encontró “nada”, es decir, ningún tipo de armas, y tampoco tatuajes.

Foto de LA PRENSA/Francisco Alemán

El fallecimiento de personas en hechos que la Policía los informa como enfrentamientos es recurrente en El Salvador. Organizaciones en defensa de los Derechos Humanos nacionales e internacionales han advertido de ejecuciones extrajudiciales planteadas como tiroteos en defensa propia, en las que los policías alteran las escenas y la descripción de los hechos, mientras la PNC niega estas prácticas.

Anoche también fue encontrado el cadáver de Teresa de Jesús Salina Mendoza, de 45 años. Ella había desaparecido cuando se dirigía a trabajar, en la finca Los Cedros de Santa Tecla.

Fue encontrada con cortaduras de arma blanca en una quebrada del mismo sector.

Socorristas recuperan el cadáver de Teresa de Jesús Salina Mendoza, de 45 años. Foto de LA PRENSA/Francisco Alemán