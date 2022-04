Joven necesita un riñón

Yamileth Aguirre es una joven migueleña de 22 años diagnosticada con insuficiencia renal hace cuatro años que solicita la donación de un riñón porque aseguró que los médicos le han explicado que un trasplante de este órgano le permitiría "volver a su vida normal".

Gracias al apoyo económico de personas altruistas costea los gastos de alimentación y pasajes para asistir a dos hemodiálisis semanalmente en el hospital San Juan de Dios.

"Gracias a Dios la atención en salud ha sido buena, hace unos meses el MINSAL se comprometió a ayudarme y todavía lo están haciendo, me han facilitado algunos trámites con la ayuda de las hemodiálisis y medicamentos", destacó.

Dijo que durante su infancia vivió en la Aldea Infantil San Antonio, y algunas de las monjas encargadas de esa institución le ayudan a pagar la mitad del alquiler de su casa porque debido a su padecimiento no puede trabajar. "Es necesario que el donante sea compatible conmigo, no es cualquier persona y eso es lo complicado, el donante debe someterse a unos exámenes junto a mí para poder determinar si es compatible o no", explicó.

Si usted desea apoyar económicamente a esta joven puede comunicarse al número de teléfono: 7563-9912 o visitarla en el polígono 23, casa #5, en la colonia Ciudad Toledo de San Miguel.