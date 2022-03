Joven salvadoreño construye sus propias impresoras láser para su negocio; ahora planea una más avanzada

Construir una nueva impresora híbrida CNC láser de 1.5 x 1.0 metros que opere en hierro, madera, cartón, vidrio y acrílico, todo a la vez, es su siguiente proyecto.

Él es Carlos Lisandro Hernández, graduado del Instituto Técnico Centroamericano (ITCA- FEPADE), de Santa Tecla, como Técnico en Ingeniería Industrial.

Este joven padre de familia ha fabricado hasta el momento, cinco impresoras CNC láser, pero quiere una más grande para hacer proyectos más ambiciosos y generar empleo a otros salvadoreños.

Hernández es un joven curioso y amante de la tecnología, como él mismo lo dice. Comprando pieza por pieza con el dinero que iba ahorrando de otros trabajos que realizó durante sus estudios, fabricó su primera impresora hace año y medio.

Durante la pandemia del 2020 tuvo que detener el proyecto, pero luego de la normalización volvió a trabajar hasta conseguir el dinero para adquirir rieles, fajas, motores, el control electrónico y el láser.

Las máquinas que fabrica no son tan estéticas como las comerciales, pero funcionan, y eso es lo más importante. "Los estudios en el instituto me ayudaron mucho. Como llevamos la teoría a la par de la práctica, mejor, pero también he echado mano del Internet, he hecho buen uso del Internet para completar la información", comentó Hernández.

Según él, la fabricación de sus impresoras implica poner en práctica un poco de todos los conocimientos que él tiene, como mecánica, electricidad, electrónica, e informática. Carlos Lisandro comienza los proyectos de cero y los lleva a término hasta que funcionen óptimamente.

Dentro de todo el proceso cuenta con el apoyo de su compañera de vida, con quien se conoce desde el colegio y con quien se va a casar dentro de poco. Zaira Alejandra Argueta, si bien no es técnica en Electrónica Industrial, trabaja a la par del padre de sus dos hijos.

Zaira estudió Mercadeo en una universidad de San Salvador y al igual que su esposo le tocó trabajar en un negocio de la capital, en horarios nocturnos y a veces hasta de madrugada. Cuando era joven, Carlos Lisandro aprendió a hacer collares y pulseras de varios materiales y en eso trabajó varios años para la persona que en sus primeros años de estudio le ayudó de forma económica.

Parte de los productos que ofrece la pareja gracias a su emprendimiento. Foto LPG/J. Carbajal.

"Él estudiaba, trabajaba en prácticas para algunas empresas y al terminar, no nos íbamos para San Vicente, sino que nos quedábamos trabajando en la casa de la señora para hacerle las pulseras y collares que ella quería y hacíamos unas más para venderlas nosotros", comentó Zaira Alejandra. Actualmente, ella vende, atiende clientes, maneja las redes sociales del negocio y trata de hacer crecer más a Home Made, como se llama el emprendimiento de ambos, ubicado en la ciudad de San Vicente.

El camino para llegar hasta donde están no ha sido fácil para la pareja. Según explicó la compañera de vida de Carlos Lisandro, durante la pandemia del 2020 les tocó trabajar como albañiles ya que no había dinero ni trabajo. "Él puede albañilería, electricidad, puede poner cielo falso, sabe electrónica, arregla teléfonos y ahora lo del tallado láser", explicó la joven.

Ambos trabajan en el negocio de la impresión y se apoyan mutuamente para salir adelante. Foto LPG/J. Carbajal.

Carlos Lisandro es más callado, su forma de expresarse es con sus trabajos y habilidades. Según él, comprar una impresora láser en un negocio formal o traerla al país cuesta entre $3 mil y hasta $20 mil dólares, dependiendo de la capacidad y funcionalidad. Es por ello y por la falta de dinero que él creó su propia versión.

Por el momento no las ha patentado ya que según él, a veces las modifica y las actualiza con nuevos programas. "La próxima que viene sí la voy a patentar y espero venderla para después hacer otra más grande y avanzada, una de corte con plasma, que es similar al láser, pero más potente", finalizó el creativo tecnológico salvadoreño.

Hay un cliente de México que según la joven pareja los ha contactado para que le fabriquen una impresora básica, ya que quiere emprender con un negocio similar al de ellos. Llaveros, imágenes religiosas, réplicas de catedral Metropolitana de San Salvador, del Palacio Nacional de San Salvador y de la famosa torre de San Vicente son algunos de los productos que se venden en el negocio de esta pareja salvadoreña.

