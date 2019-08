Joven sobresale en béisbol para cumplir su sueño de estudiar en la universidad

Su historia empezó cuando FESA llegó en 2010 al centro escolar 14 de Diciembre de Soyapango, donde él cursó su primaria, a reclutar niños para entrenarlos y ayudarlos a descubrir sus talentos. De esta manera, inició su entrenamiento y se proyectó en superarse a sí mismo, ya que sabía que tenía algunas debilidades dentro de la cancha y no contaba con el conocimiento teórico básico necesario. "Gracias a mi entrenador tuve una manera distinta de ver la vida y dejé a un lado mis debilidades. Él me hizo ver que si me esforzaba en mis entrenamientos, FESA podría apoyarme en el deporte, pero también darme una beca para seguir estudiando. Este siempre ha sido mi sueño", aseguró el joven.

Actualmente, a sus 16 años, Israel ha logrado mantenerse entre los mejores beisbolistas como resultado de sus ejercicios y la disciplina que tiene para cumplir todas sus responsabilidades, tanto académicas como deportivas, que inician a las 5 de la mañana, cuando sale de su casa en La Campanera hacia el INSO. Luego de finalizar sus clases ayuda a su familia a vender agua cerca de su colonia para después ir a la Academia de Béisbol del Colegio Don Bosco, donde entrena todas las tardes. Durante la noche se dedica a sus tareas escolares, ya que esto es la base para alcanzar la excelencia académica y optar a una beca universitaria. "Mi deseo es estudiar una carrera universitaria, convertirme en ginecólogo y apoyar a mis padres", enfatizó Amaya.

Pasión. Este joven se esfuerza en cada entrenamiento que realiza, para llegar a formar parte de las Grandes Ligas del béisbol nacional o internacional.

Además del esfuerzo personal que este joven le dedica a todo lo que emprende, él aseguró que el apoyo de sus padres ha sido fundamental para los logros obtenidos. "Siempre tratamos que su pasaje para el bus nunca le faltara. Lo importante era que el niño estuviera en sus entrenos y no faltara. También lo apoyamos y animamos para que haga sus tareas y no abandone sus estudios", expresó su madre, Anna Amaya.

Israel tuvo la oportunidad de participar en un juego internacional llamado William Sport Senior League, que reúne a deportistas de países latinoamericanos para competir y coronar al ganador que representará a la región en el mundial de béisbol. Según él, este fue uno de los torneos más importantes porque fue seleccionado por FESA para representar a El Salvador por ser uno de los 16 mejores beisbolistas del país.

De acuerdo con Rodolfo Menjívar, director del INSO, es importante que la juventud practique deportes porque desarrollan sus habilidades y la inteligencia emocional necesaria para que continúen en su proceso de formarse para la vida.

La motivación de practicar béisbol para lograr ser el profesional que soñó desde su infancia y poder ayudar a sus padres económicamente lo han llevado a no rendirse. "Yo sé que si los jóvenes queremos algo debemos seguir soñando porque solo se necesita trabajar duro para cumplirlo", finalizó.