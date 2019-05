Joven sueña con destacar en fútbol femenino salvadoreño

A sus 15 años Dayana Astrid Bautista juega como portera para la Federación Salvadoreña de Fútbol, para Alianza Woman (Selección Femenina del club deportivo de San Salvador) y en la selección nacional de fútbol femenino. Recientemente participó en la Copa Centroamericana de Fútbol (UNCAF) y gracias a su desempeño y el de sus compañeras El Salvador obtuvo el tercer lugar. Según la joven deportista, uno de sus mejores momentos fue estar en la cancha y escuchar el himno nacional, ya que para ella es un honor representar al país y demostrar que la mujeres tienen mucho talento en el fútbol.

Su trayectoria en este deporte inició por casualidad; cuenta que hace tres años, mientras estaba con su hermana en una cancha pública, la invitaron a jugar como portera, y aunque no tenía experiencia en esa posición, ni tenía el equipo adecuado, aceptó y se unió al grupo. Entre las integrantes estaba una joven que formaba parte de Alianza Woman, y al finalizar la invitó a que asistiera a un entreno e hiciera pruebas, fue seleccionada y dos años más tarde aún forma parte del equipo capitalino y de la Federación Salvadoreña de Fútbol. "Siempre me gustaron los deportes, pero nunca me imaginé jugarlo de forma profesional, hoy me encanta y ya forma parte de mi vida. No me imagino mi vida sin el fútbol, los entrenos y mis amigas. El deporte me ha enseñado mucho e incluso me ayuda a destacar en el área académica", comentó Dayana, quien también es estudiante del Colegio Irena Sendler.

Su entrenador, el director técnico Élmer Guidos, la describe como una joven alegre, disciplinada y con muchas ganas de aprender el deporte. Para él, lo más importante en un deportista es la perseverancia, el trabajo duro y la disciplina, cualidades que posee la joven. "Dayana es una chica muy jovial y siempre está alegre. Ella ha demostrado que tiene ese espíritu para pertenecer a la federación", expresó Guidos.

Asimismo aseguró que de seguir adelante y destacar en los torneos, tanto Dayana como sus compañeras podrían optar por oportunidades de becas y participaciones deportivas en el extranjero. "El deporte es una ventana de oportunidades para los jóvenes, aquellos que verdaderamente lo aprovechan, pueden llegar a obtener todo lo que sueñan y necesitan", agregó el entrenador.

Dayana entrena junto con sus compañeras de la federación entre 3 y 4 horas diarias, tiempo que les permite unirse más como equipo y fortalecer sus talentos. Actualmente se encuentran preparándose para nuevos torneos nacionales e internacionales y seguir destacando como lo han hecho hasta el momento. "Lo importante es no rendirse; si tienes la suerte de encontrar algo que te apasiona, hay que perseverar y seguir adelante, porque al final el trabajo duro siempre da buenos resultados", finalizó la joven.