Joven teme por arrestos de su mamá, hermano y su padrastro

De los cuatros miembros de la familia, solo el menor se salvó. La mamá, padrastro y el otro hijo fueron sacados de su casa y capturados por policías. El hijo menor, quien presenció las capturas, se sintió impotente y solo pudo preguntar por qué se los llevaban. Un policía le gritó que si no se calmaba, se lo llevarían también.

El hermano tiene una niña de 9 meses y lo último que le dijo cuando lo estaban subiendo a la patrulla fue "decile a mi hija que la amo".

"A mí me dolió el alma oír eso y ver a mi mamá llorando y esposada", relató el joven, quien teme ser identificado por temor a represalias. "El miedo que tengo es que me lleven y ¿quién va a velar por las vueltas de mi mamá?", señaló.

El joven, al que llamaremos Ernesto, asegura que ningún miembro de su familia que fue capturado pertenece a pandillas y ni siquiera tienen tatuajes, pero la "mancha" les quedará. En medio de lo que enfrentan, dice que ahora piensa en irse del país porque ya no se sienten seguros.

"Ya después de esto hemos dicho que nos vamos a ir del país. Vamos a tratar de migrar porque ya queda un récord y cada vez que ellos quieran, van a venir a traernos. Entonces no. Está feo, ya nos van a tener como pandilleros", aseguró.

Ernesto tiene dos trabajos, uno lo realiza por el día y el otro por la noche. Dice que desde que se llevaron a sus familiares no ha podido dormir de la angustia por no saber qué hacer, ya que tiene miedo de salir, a pesar que debe dar las "vueltas" para que logren liberarlos. Pero teme que puedan capturarlo.

"Como familia hemos quedado indignados, atónitos, que salgan este tipo de casos. Lo peor es que no dejan defender y no dan información. Mi mamá es una señora cristiana respetable", aseguró.

A su juicio, en la actualidad solo por caerle mal a un policía o a un vecino pueden capturar a cualquiera, por eso prefiere no salir si no es solo a trabajar.

Además de ese temor a ser detenido, el joven tiene otro problema, y es que el abogado que buscó para poderle ayudar con su caso le está pidiendo $3,000 solo para iniciar el proceso. Dijo que no tiene esa cantidad de dinero y que no sabe qué hacer porque no ha podido saber de su familia. Solo le han informado que su mamá está en cárcel de mujeres y su hermano y padrastro en el penal de Mariona.

Al consultarle porqué no ha buscado ayuda en organizaciones y la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que no confía porque le contaron que registran los nombres y que luego "algunos casos los han ido a traer por vínculos".

El primero en ser detenido fue el padrastro de Ernesto, que la semana pasada fue al Centro Judicial Isidro Menéndez a resolver un proceso legal que tenía pendiente, para que no le afectara en el régimen de excepción, pero cuando iba saliendo del lugar, dos policías lo detuvieron y se lo llevaron a las bartolinas para luego ser trasladado a Mariona.

Tres días después, agentes policiales llegaron a la casa del señor, se llevaron a su esposa y a su hijastro. No dieron mayor explicación, solo los subieron a la patrulla y se marcharon.

Ernesto dice que ha platicado con otros miembros de su familia, que lo están apoyando, y que está seguro que huirán del país. Dice que su mamá tiene su casa y que él también paga por una, pero le da miedo seguir viviendo en El Salvador.

Los familiares y Ernesto han tenido que atender a su abuela, que ha sufrido varios desmayos por la situación que enfrenta su hija, la mamá de Ernesto; la misma por la que se sienten impotentes.

"No está bien la situación acá. Nunca había pensado salir del país pero hoy sí tengo que hacerlo. Es feo que a uno lo vayan a etiquetar de delincuente", señaló.

Zaira Navas, abogada de Cristosal, informó que las actuaciones que está realizando la Policía Nacional Civil de entrar a las casas a registrar y sacar a personas no están contempladas en el régimen que se aprobó, y que por lo tanto es una violación al artículo 20 de la Constitución de la República, que es la inviolabilidad de la morada. "El régimen de excepción no autoriza allanamientos, se vulnera la inviolabilidad de la morada. Cuando amenazan que volverán con orden de FGR si no colaboran o botarán la puerta, es coacción", señaló.

El régimen de excepción fue aprobado por 30 días más por la Asamblea Legislativa y seguirá hasta el 24 de mayo.

El gabinete de Seguridad dijo que la prórroga era necesaria para seguir atacando a las pandillas. La PNC contabiliza 15 días sin homicidios. El primer régimen se impuso el 27 de marzo.