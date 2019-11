Jóvenes Talentos dice que UES no cumple acuerdo con Ministerio de Educación

Estudiantes, docentes y padres del Programa de Jóvenes Talento denunciaron ayer a las autoridades de la Universidad de El Salvador (UES) de incumplir un acuerdo alcanzado con la ministra de Educación Carla Hananía de Varela, para la contratación de docentes que permitan un desarrollo sostenido del que ellos dicen es un proyecto de los más exitosos.

La denuncia, que fue realizada en el perfil de Facebook del Programa, también asegura que por el incumplimiento de la UES no se realizará el curso Futuros Dirigentes Técnico Científico (FDTC), que ya estaba programado y que respondía a la continuidad de la preparación de los jóvenes.

Los padres dicen que el personal docente que ha conducido con éxito el programa por años fue separado y se nombró otros docentes del que no conocen los perfiles académicos.

"Se desestimó la contratación del personal de acuerdo a la propuesta original que fue discutida por los coordinadores de área, y que no responde a presiones internas de la universidad, sino a un criterio estrictamente académico", dice el comunicado firmado por la Comunidad de Jóvenes talentos de El Salvador y que fue difundido ayer.

En decir de algunos padres las autoridades de la universidad quieren manipular el programa y colocar a personal que responda a sus intereses políticos. Una de las madres dijo que la situación podría llegar hasta la desintegración del grupo y que la UES ya tendría preparados nuevos docentes y nuevos estudiantes.

"Es preocupante lo que está sucediendo en la Universidad, nunca antes había sucedido algo parecido", dijo la madre, que agregó que se había cambiado todo el curso FDTC. "No sabemos el tipo de gente que estará a cargo de ellos, no están capacitados y no sabemos nada de la logística", agregó.

La comunidad ha pedido de nuevo la intervención para que se hagan cumplir los acuerdos alcanzados e incluso pidieron la intervención del presidente de la república Nayib Bukele.

"Sr. Presidente Bukele le suplicamos su intervención directa en esta problemática y haga que se respeten esas medallas que nuestros niños han ganado con gran esfuerzo y mucho talento y que han puesto en alto a nuestro país. Pare ya esta situación. ¿CICIES A LA UES CUANDO?", reclama Morena Cárdenas.

Una de las exigencias es que para el próximo año "se contraten coordinadores que cumplan con alto nivel de excelencia" que se ha mantenido en el desarrollo del programa. Más concretamente la exigencia apuntaría a la recontratación del personal.

Las acusaciones se vuelven más serias cuando se asegura que ayer encontraron pancartas "con falacias y acusaciones infundadas hacia miembros de la Comunidad y hacia el Ministerio de Educación, lo cual denota una vez más la hostilidad y agresión que les caracteriza".

Ayer se solicitó la posición de la UES sobre la problemática surgida en el programa pero no se recibió respuesta.

Los padres al final del comunicado se comprometían a luchar por la sobrevivencia del programa y a insistir nuevamente con la ministra de Educación para mediar.