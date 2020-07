Jóvenes ayudan familias que necesitan viviendas

Sabedores de las necesidades que sufren las familias de las comunidades aledañas al cantón Puerto Ávalos, que se ubica al sur del municipio de Jiquilisco, en el departamento de Usulután, 15 jóvenes se dieron a la tarea de impulsar un proyecto al que llamaron "Corazones Bondadosos" con la finalidad de colaborar para mejorar las viviendas de las familias de la comunidad.

Los jóvenes se dedican a coordinar la ayuda que personas altruistas les brindan para solventar las necesidades de vivienda de las familias más afectadas, de forma inmediata. Hasta la fecha han beneficiado a 15 familias con la reconstrucción de techos de sus hogares y hasta con la construcción de viviendas completas.

"Nosotros damos la ayuda a las familias más necesitadas de vivienda, aunque sean provisionales, porque debido a las tormentas algunas familias perdieron sus casas y nosotros como comité estamos a la disposición para ayudarles" manifestó Santos López, presidente del proyecto.

Algunas de las personas a las que el comité ha beneficiado son Candelaria del Tránsito Durán Ortíz y sus siete hijos, a quienes les han reconstruido totalmente su vivienda. "Me siento agradecida con todos ellos del grupo que andan trabajando, y le doy gracias a Dios porque ellos me están ayudando y a mis hijos y las bendiciones nos están llegando poquito a poquito a través de ellos. Estoy muy agradecida por lo que hacen en nuestro cantón" declaró doña Candelaria. Añadió, que su casa era de "palitos podridos" y que los jóvenes le hicieron una nueva.

Otra de las beneficiadas es Vilma Guadalupe Zepeda, quien vive a la orilla de la calle que conduce hacia el cantón, y asegura que no tenía donde vivir y se resguardaba en la vivienda de un familiar, ya que fue desalojada de donde residía anteriormente. "Vivía en una casita ajena y nos desalojaron y tenía que ver donde vivía con mis hijos. El terreno aquí era de mi mamá que le dejó a mi hermano y él es quien me ha dado un pedacito donde hacer mi ranchito para poder vivir y de donde ya no me puedan sacar" manifestó Zepeda.

El presidente del comité, explicó que los jóvenes se dividen las labores que se realizan y que de ser necesario se dividen en dos grupos de trabajo para así atender a dos familias en el mismo periodo de tiempo. La mayoría de las inversiones en las atenciones que el comité desarrolla son donaciones provenientes de salvadoreños radicados en Estados Unidos, quienes a través de redes sociales se enteran de las necesidades de las familias y se comunican con los miembros del comité para coordinar las transferencias que se transforman en ayuda para las familias.

Si desea colaborar con los jóvenes de Corazones Bondadosos puede comunicarse a los teléfonos 7542-1453 con Santos López y al 7672-4773 con Ana Deysi Rodríguez, quienes se encargaran de coordinar las ayudas de los salvadoreños altruistas, o puede hacerlo a través de la página de Facebook "Proyecto Corazones Bondadosos de Jiquilisco".