Jóvenes carecen de memoria histórica por falta de enseñanza

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) desarrolló el lunes el conversatorio denominado "Redes sociales, audiovisuales y derechos humanos: narrativas de la memoria desde las juventudes", en el marco de la conmemoración del 70.º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En el encuentro participaron el coordinador residente de las Naciones Unidas en El Salvador, Christian Salazar Volkmann, la cineasta Marcela Zamora, la periodista Yancy Núñez y la educadora en derechos humanos del Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI) Valeria Pérez, quienes reflexionaron sobre la relación de la juventud con la memoria y los derechos humanos, así como sobre la importancia de que los jóvenes conozcan y hagan valer sus derechos.

Durante su intervención, Valeria dijo que la memoria histórica no está presente en la mente de la juventud actual y añadió: "No porque no quiera, sino porque los han obligado a olvidar el pasado, relacionando ese pasado como una forma de estancarnos, de no seguir adelante; se nos mete el miedo de que viéndolos seguiremos cometiéndolos, cuando es al revés".

Marcela aseguró que la juventud está describiendo situaciones de violaciones a derechos humanos muy parecidas a las que describían las víctimas del conflicto armado cuando ella realizó entrevistas para sus documentales del conflicto armado.

"Ahora que estoy haciendo documentales con jóvenes de barrios estigmatizados lo que me hablan no dista mucho de los testimonios que me daban las víctimas de la guerra civil; las violaciones que se cometían se parecen mucho a lo que está pasando ahora", dijo, y agregó que el sistema educativo, en gran medida, tiene que ver con esta situación.

"Nuestro sistema educativo actual es demasiado aburrido, carente de diversión, de humor, de placer; y es muy difícil aprender cuando no gozás la información que estás adquiriendo; los libros de memoria histórica están hechos para historiadores y no para jóvenes de entre 12 y 16 años", anotó Zamora.