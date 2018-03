Los jóvenes resultaron ilesos y el incendio dejó pérdidas de $17 mil. pic.twitter.com/BtBcAOwssg — Bomberos El Salvador (@BomberosES) 18 de marzo de 2017

Atendimos un incendio vehícular en Blvr M. Romero, fte a Res. Sta Teresa, jovenes se conducían cuando sin causa determinada se incendió. pic.twitter.com/xv8Zc0AGoH — Bomberos El Salvador (@BomberosES) 18 de marzo de 2017

Cuerpo de Bomberos de El Salvador informó este día sobre un incendio de un vehículo particular sucedido ayer por la noche en el Bulevar Monseñor Romero, específicamente frente a la Residencial Santa Teresa en el departamento de La Libertad.Según el informe de Bomberos, en el vehículo particular se conducía un grupo de jóvenes que logró salvarse de ser consumidos por el fuego. Aún no se han determinado el origen de las llamas, pero se presume que fue por desperfectos vehiculares.Bomberos confirmó que el vehículo quedó completamente consumido, dejando una pérdida aproximada de $17,000 en daños materiales. No se reportaron víctimas humanas ni lesionados de gravedad en el suceso.