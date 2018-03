Jóvenes fallecen porque su primo conducía ebrio

El Viernes Santo comenzó con un fatal accidente que ocurrió sobre el kilómetro 11 en la autopista a Comalapa, en ese sector el vehículo placas P 502-368 conducido por Gilberto Martínez Campos, de 35 años, que estaba ebrio e iba a excesiva velocidad colisionó con un poste del tendido eléctrico y terminó estrellándose con el arriate que divide los carriles de la autopista.

Daniel de Jesús Meléndez González, de 24 años, y Diego Francisco Martínez González, de 28, y Concepción Hernández Palacios, de 27 años, primos de Gilberto, fallecieron producto del accidente. Los cuerpos de Daniel y de Diego quedaron a un costado del vehículo mientras que Concepción falleció en un centro médico al que fue trasladada aún con vida.

“Son tres vidas de tres muchachos jóvenes que disfrutando de los eventos que hay en la playa en estas vacaciones. En la madrugada a las 2:11 de la mañana tuvimos que lamentar el hecho. Yo me sentí mal ahora (ayer) en la mañana cuando me di cuenta, insistimos todos los días, no solo en período de vacaciones, que no se debe manejar en estado de ebriedad”, comentó el subcomisionado de la Policía Nacional Civil (PNC), Otto Urrutia.

Para el funcionario policial no es justificable que personas que conducen ebrias causen accidentes que en el mayor de los casos son fatales.

Destacó que las autoridades en ocasiones pudiesen prevenir accidentes, pero la ley no se los permite, ya que establece parámetros.

“Para mí este tema de los conductores ebrios debe de pasar a cero tolerancia, nosotros le ponemos una infracción aquí a un conductor porque no llega a 100 grados de alcohol, pero quién me garantiza que a dos cuadra no se va a ir a tomar otra cerveza. Nosotros dejamos que se fuera porque la ley así lo establece. El cero tolerancia vendría a ser una salida a este problema”, aseguró el subcomisionado.

Las autoridades informaron ayer que han hecho más de 4,007 pruebas de dopaje, han detectado y detenido a 91 personas por conducción peligrosa, 50 más que en 2017.

Cero Tolerancia

El subcomisionado de la PNC, Otto Urrutia, lamentó que la ley establezca límites para detener a una persona por conducir alcoholizado, dice que esto debe quitarse.