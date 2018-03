Jóvenes se gradúan del programa ¡Supérate! Fundación Raíces

Lee también

Después de una formación de tres años y de llevar de la mano sus estudios de bachillerato y universitarios, 20 jóvenes residentes de Soyapango, Ciudad Delgado, Ilopango, Apopa, Cuscatancingo y San Martín recibieron ayer sus diplomas en educación complementaria de inglés, computación y valores, como parte de la segunda promoción 2016 del Centro ¡Supérate! Fundación Raíces.Con evidente alegría y mejor gala, llegaron a la ceremonia de graduación, que estuvo encabezada por el presidente de la Fundación Raíces, Alfredo Cristiani; la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Elizabeth Manes; el director general del programa ¡Supérate!, Arturo Sagrera; la directora ejecutiva del programa ¡Supérate!, Sofía Urbina; el gerente de Programas Académicos Microsoft El Salvador, Carlo Monroy; y por supuesto los padres de familia de los graduados, y sus maestros.El objetivo del programa ¡Supérate! es contribuir a elevar el nivel educativo de la juventud de escasos recursos económicos de Centroamérica a través de una selección de alumnos en centros de estudios públicos y de zonas de mayor violencia en el país. En su mayoría, los jóvenes graduados siguen sus estudios superiores en técnicos en enfermería, contaduría, diseño gráfico, multimedia, ingeniería de hardware o Licenciatura en Psicología, y diseño industrial, en universidades privadas y la Universidad de El Salvador.“No le tengan miedo al cambio, más bien conviértanse en agentes del cambio, sueñen grande, ustedes se lo merecen”, fue el primer consejo que les dio el exmandatario de la nación y presidente de la Fundación Raíces, Alfredo Cristiani.Su palabras fueron más allá y los exhortó a vivir con honestidad y a no creer que el éxito se mide por los logros materiales. “Vivir bien es poder mirar atrás con satisfacción y sonreír con la frente en alto”, les dijo.“Tomen control de sus vidas. Ya es el momento de poner a un lado la ruta de vida que otros les pueden haber trazado. Hoy deben comenzar a dibujar sus propios caminos. Su tiempo es limitado, así que no lo desperdicien. Tomen el control de sus vidas, tomando el control de sus actitudes. No esperen a ser invitados, abran sus propias puertas, hay que encontrar las oportunidades y asumirlas”, los instó Cristiani.Las exhortaciones a la nuevas generaciones continuaron, justo en momentos en que el país conmemora 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz que puso fin a una guerra civil de 12 años.La embajadora de Estados Unidos les pidió que no teman forjarse altos ideales y luchar por ello, sin importar qué diga el mundo. “No teman forjarse altos ideales y luchar por eso. No permitan ser etiquetados ni definidos por lo que los demás piensan, pues ustedes y solo ustedes son lo que decidirán lo que quieren hacer con su destino”, indicó Manes.La diplomática también felicitó a los padres de familia que apoyaron a sus hijos, y de paso invitó a que más sectores privados se unan a este esfuerzo de dar oportunidades a los jóvenes salvadoreños para que alcancen sus sueños en este país.El programa ¡Supérate! fue creado en 2004 y cuenta con siete centros en el país. Este recibe el apoyo de USAID, fundaciones y empresas privadas como ADOC, HILASAL, CASSA, Fundación Poma, Industrias Merlet y Fundación Raíces.