Jóvenes se sienten estafados, sin recibir bono

A finales de octubre pasado, la viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Patricia Comandari, lideró el lanzamiento en El Salvador del programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", auspiciado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), por medio del cual se pretendía beneficiar a 10,000 jóvenes de diferentes comunidades con transferencias directas de recursos económicos, capacitaciones en distintas áreas vocacionales, jornadas para potenciar sus competencias y empleos.

Cuatro meses después, son parte de estos jóvenes, que firmaron contratos para ser parte de los beneficiados, los que se sienten estafados, porque no han recibido los $180 mensuales que les prometieron, pero sí han trabajado jornadas laborales en las empresas en que los colocaron.

LA PRENSA GRÁFICA hizo un recorrido por varias sucursales de un par de almacenes de venta de ropa y otros accesorios buscando a los afectados tras haber recibido la denuncia y, en efecto, empleados del área de ventas confirmaron la información.

"Dejaron de venir los jóvenes, porque no les pagaban. Toda la temporada navideña pesada se la echaron trabajando y no les pagaban", anotaron dos vendedoras en uno de los almacenes, quienes explicaron que el desembolso del dinero no es responsabilidad de la empresa, sino que los fondos deberían haber sido entregados desde el programa.

"Son cientos de jóvenes de todos los departamentos. Les abrieron cuentas en el Banco de Fomento Agropecuario. Les ofrecieron $180 por una jornada de medio tiempo, por ocho meses. Pero ya vamos para cinco meses y a los cipotes no les han pagado", criticó la madre de una de las jóvenes. "Le estoy hablando como madre afectada, porque a mí me ha tocado darle para la comida y para los pasajes para que se vaya a trabajar", agregó.

LA PRENSA GRÁFICA solicitó la semana pasada, vía telefónica y por correo electrónico, una entrevista con la viceministra Comandari y otra con la persona a cargo de Cooperación Internacional de la Embajada de México, para profundizar sobre los detalles del programa, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.