Jóvenes viroleños se gradúan de talleres en centro FORMATE

Ciento dos jóvenes viroleños se graduaron de los talleres de panadería, pastelería, alta costura, deshidratado de frutas y certificaciones en Word y Excel que se imparten en el centro FORMATE de Zacatecoluca.

La enseñanza en los talleres fue teórica y práctica, con la finalidad de preparar a los jóvenes en oficios que les permitan crear sus propios emprendimientos u optar por plazas laborales.

La graduación de los estudiantes se realizó en la sede del centro FORMATE ubicado en el barrio Santa Lucía, de la ciudad viroleña.

“Los cursos tienen una duración de entre uno y dos meses. La finalidad de estos talleres es que los jóvenes puedan emplearse o emprender sus proyectos. Ya tenemos alumnos que han abierto sus propios negocios”, manifestó Évelyn Flores, coordinadora del centro FORMATE.

Agregó que los talleres son gratuitos, por lo que los estudiantes reciben todos los materiales sin ningún costo. Actualmente se encuentra abierta la inscripción para los próximos cursos, los cuales darán inició al llenar los cupos requeridos.

“Para mí, es una bendición y una gran ayuda haber venido a estos cursos. Yo me inscribí en panadería y he aprendido mucho. Ya hago pan para vender y me voy a inscribir también en el de pastelería para aprender más”, afirmó María Luisa Hernández.

Los talleres se imparten con el apoyo del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Alcaldía de Zacatecoluca.