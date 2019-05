Juan Bautista comenzó aprendió a leer y escribir a sus 50 años a pesar de tener problemas auditivos

A los 18 años, Juan Antonio Chica Bautista comenzó con la primaria. Era 1982 y sus ganas por estudiar lo llevaron a las aulas. Sin embargo, cuando intentaba aprender a leer o escribir, siempre existía un problema: los salones de clases no estaban preparados con docentes que le enseñaran por medio de lenguaje de señas. Esto lo obligó a retirarse de la escuela y seguir con su trabajo diario. Juan fue diagnosticado desde muy pequeño con problemas auditivos.

Y aunque con eso le bastaba para conseguir el puesto, quería continuar y graduarse de bachiller. Finalizada la alfabetización, se inscribió al tercer ciclo bajo el Programa de Educación de Jóvenes y Adultos del MINEDUCYT. Para poder estudiar desde el séptimo hasta el bachillerato, Juan tuvo que inscribirse en la Modalidad Flexible del proyecto y estudiar por las noches durante dos años y medio. Durante ese tiempo contó con tutores que le enseñaron los contenidos por lenguaje de señas.

Según la directora nacional de Educación de Jóvenes y Adultos del MINEDUCYT, María Angélica Paniagua, el Programa Modalidades Flexibles le permite a los jóvenes y adultos retomar y concluir sus estudios, desde el tercer ciclo hasta el bachillerato. "Cada quien escoge las modalidades, de acuerdo con sus necesidades, entre ellas: la presencial, a distancia, virtual, acelerada, semipresencial y nocturna".

Como Juan, hay jóvenes y adultos que se han sumado al programa, luego de abandonar sus estudios por razones de violencia o falta de recursos. Desde la implementación del programa Modalidades Flexibles en 2005, el MINEDUCYT ha graduado a más de 190,000 jóvenes y adultos. Y en el año 2010, la institución implementó un sistema para atender a personas a través del lenguaje de señas.

Luego de cinco años y a los 55 de edad, Juan concluyó en 2019 sus estudios como bachiller general y logró su título al igual que otros 1,101 jóvenes y adultos que graduó ayer el ministerio.

"Yo me siento muy feliz, ya logré mi meta de finalizar mis estudios y convertirme en bachiller. Ahora quiero seguir con mis estudios, quiero asistir a la universidad. Quiero sentir una satisfacción personal. Quiero aprender mecánica o computación. No quiero dejar de aprender", dijo Juan Bautista luego de recibir su título de bachiller.

Cada año, el programa registra 50,000 estudiantes inscritos en diversos niveles, en todo el territorio nacional. De los participantes, un 70 % lo conforman los jóvenes y un 30 % los adultos. Además, la institución cuenta con 442 sedes y más de 90 tutores para la enseñanza.

Con sus 55 años, Juan espera inscribirse en la universidad y continuar con sus estudios. Él dice que ahora "desea aprovechar todo lo que pueda y quiere aprender cosas nuevas".

"Al principio no se tenían las herramientas, solo me tocaba estar de oyente, ahora me emociona la idea de seguir en la universidad y para poder ganar un poquito más en mi empleo".