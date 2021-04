Juan González: “Las tendencias (de Bukele) han sido preocupantes”

Juan González, asesor del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para asuntos de Latinoamérica, reiteró una vez más la preocupación que hay en el país norteamericano por el comportamiento de Nayib Bukele, mandatario salvadoreño.

González se encuentra en una visita a Suramérica, que incluye Uruguay, Colombia y Argentina. En ese contexto, fue entrevistado por el canal de televisión colombiano NTN24, en la que fue cuestionado sobre la principal preocupación del gobierno de Estados Unidos en relación a El Salvador.

Ante eso, González destacó la popularidad de Bukele y recalcó que Estados Unidos reconoce la baja en el índice de homicidios que su gestión ha logrado en sus casi dos años de gobierno. Empero, luego reiteró la necesidad de que el presidente respete las voces que no le gustan, que cuestionan su trabajo o que le exijen transparencia.

"El presidente Bukele es uno de los presidentes más populares de la región. Ha hecho lo que no se ha hecho en El Salvador por mucho tiempo: ha bajado el índice de violencia. Eso se tiene que reconocer, no hay duda. Lo que a nosotros nos preocupa, y nos preocuparía con nuestro mejor aliado, con nuestros amigos nos hablamos verdades, la preocupación de que los medios no sean independientes", señaló.

El diplomático ejemplificó la situación. "A veces no me gusta lo que dicen los medios sobre mí, pero eso es lo que hace que las democracias sean vibrantes", apuntó, al tiempo que recordó que se debe asegurar la independencia entre los poderes de Estado.

"Hay que respetar las instituciones, hay que fortalecerlas, y hay que asegurar que el ramo legislativo funcione de una forma independiente, aunque no siempre estén con nosotros. A veces no nos gusta lo que están haciendo, pero las democracias dependen de proteger las futuras minorías".