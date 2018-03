Juan José Martel criticó el sistema de conteo de votos que utilizó el TSE en estas elecciones

Juan José Martel, candidato a diputado de San Salvador por el partido Cambio Democrático (CD), criticó esta noche durante una entrevista en la radio FM Globo, el proceso de conteo de votos que utilizó el TSE en estas elecciones.

“En el conteo lo que están utilizando son papelógrafos, que es un proceso manual, a pesar de que se les dijo, se pudo haber hecho mucho más corto. Incluso había un software que de una vez iban contabilizando votos y marcas de manera automática y al terminar el proceso se tenía un resultado confiable, lamentablemente el Tribunal optó por esta ruta”, añadió.

Por otra parte Marte, dijo en cuanto a los votantes que asistieron a las urnas, la forma correcta de votar es de donde vive, de cuantos llegaron a votar independientemente de cómo votaron y cuanto tenía el padrón.

Mencionó que en primer lugar siempre tiene personas fallecidas, los procesos de depuración no son fáciles.

Por otro lado existen muchos cambios de domicilios y para hacer los cambios de domicilios es necesario hacerlo un año antes. "además que hay que pagar", entonces se tiene ese problema de personas que "por ejemplo que de Santa Ana se les ocurre irse a vivir a la Unión, después ir de la Unión a votar a Santa Ana simplemente no lo hacen", agregó.

Y el tercer elemento, según el ocupante de la casilla 2, es la cantidad de gente que vive en el exterior y se ha ido fuera del país.

"Por la vía legal no existe un mecanismo que nos permita saber si una persona está o no está en el país. Lo que se conoce como un padrón inflado, un padrón en general, yo creo que aún en los países desarrollados los padrones no son 100% fiables, siempre tiene márgenes de error", dijo.

Por lo que enfatizó que lo que se debe de medir es cuantos asistieron, independientemente de si votaron valido o no, y cuantos se quedaron en su casa que es lo que no apareceré flejado en las encuestas, "así es como se mide el ausentismo, lo que quiere decir que aún estando aptos para contar no lo hace.", finalizó.