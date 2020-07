Juan Marco Álvarez: "Nuestro país está en una situación crítica no solo en lo social y económico, sino también en lo ambiental"

Juan Marco Álvarez Gallardo es una de los rostros que el Partido Demócrata Cristiano ha anunciado de cara a las elecciones legislativas del próximo febrero 2021. Su trabajo en el tema medioambiental ha sido influyente desde su posición como Director Ejecutivo de Salvanatura, así como por el haber trabajado para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) donde fungió como director del programa global. Además fue presidente ejecutivo del Consejo Empresarial Salvadoreño para el Desarrollo Sostenible y luego de una extensa carrera en el sector privado, aseguró que espera poder contribuir como servidor público desde la Asamblea Legislativa.

¿Por qué decide lanzarse como candidato a diputado de El Salvador?

Bueno, creo que muchos saben que le dedique un poco más de 20 años de mi vida al país, como Director Ejecutivo de SalvaNATURA, una ONG de corte ambiental que dejó una huella como pocas ONG del sector, con mucho reconocimiento y respeto nacional e internacional. Además de los logros vía múltiples proyectos que ejecutamos en varios departamentos, como Ahuachapán, Sonsonate, Santa Ana y Usulután, desde inicios del 1990 hasta finales del 2008, que es el tiempo que estuve en la organización, tuvimos alto impacto haciendo incidencia política.

Por ejemplo, en el Gobierno de Calderón Sol incidimos para la creación del MARN y la respectiva aprobación de la Ley General del Medio Ambiente. Esos fueron grandes logros, además de haber contribuido a la preparación y aprobación de otras leyes ambientales como la Ley de Áreas Naturales Protegidas y la Ley de Conservación de Vida Silvestre. En el 2009 continué mi carrera en el ámbito de la política ambiental global desde la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en Ginebra, Suiza, y después, al regresar nuevamente al país en el 2013, me enfoqué en mejorar el sector privado de la región por medio de mi participación como Director del Consejo Empresarial Salvadoreño para el Desarrollo Sostenible , y el desarrollo e implementación de estrategias de sostenibilidad a empresas líderes de Guatemala y Honduras como Banco Industrial, Industria La Popular, OLMECA y FICOHSA. O sea, en estos últimos años, experimenté trabajar para el sector privado si se quiere. Pero nunca he trabajado para el sector público.

Con lo hecho hasta hoy se creería que ya se da por satisfecho de sus aportes ...

En retrospectiva, he hecho bastante pero no me encuentro para nada satisfecho. Y es que este tema de la protección medio ambiental y la sostenibilidad es de nunca acabar. La cosa ha empeorado y se vislumbra negra con el tema del cambio climático. Y ahora que ya tengo varios años de estar de regreso en la región, me preocupa el futuro de El Salvador. Nuestro país se encuentra en una situación crítica no solo en lo social y en lo económico, sino que también en lo ambiental, y nuestros líderes parecen no realizarlo. Entonces siento que el momento que se presenta este año para participar en la política, por medio de una diputación en las elecciones de febrero 2021, es sumamente oportuno. Y he decidido hacerlo por medio del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

¿Por qué buscar la diputación bajo la bandera del PDC?

Más allá del pasado y de las personalidades que en varias épocas estuvieron detrás del partido, fueron varios factores los que me han motivado a inscribirme al PDC y aspirar a una candidatura como diputado por el departamento de La Libertad. ¿Y por qué La Libertad? Pues soy mitad tecleño por mi segundo apellido, Gallardo y que lujo sería poder contribuir a la mejora general del departamento. Pero bueno, la verdad es que me identifico mucho con la filosofía del PDC enfocada en el humanismo cristiano, así como con la visión y los objetivos del partido. El PDC se visualiza como "un partido político democrático y con principios cristianos, trabajando para el crecimiento económico y social con equidad, representativo de los salvadoreños, principalmente de la clase media y de los sectores vulnerables así como del sector informal, la micro, pequeña y mediana empresa". Ahora sus principales objetivos, en especial en lo político, lo económico, lo social y lo ambiental, son de mucha relevancia.

¿Compagina con esos objetivos?

Miremos el objetivo relacionado con lo ambiental: "El medio ambiente es fundamental para el desarrollo y la calidad de vida de las personas, de generaciones presentes y futuras. El buen aprovechamiento de los recursos naturales no depende solo de cuestiones técnicas y económicas, sino que está vinculado a los sistemas políticos y sus instituciones". El PDC le apuesta a un sistema político responsable y ordenado, en correspondencia a un medio ambiente sostenible. Claramente en El Salvador hace falta una institucionalidad fuerte para la gestión adecuada de la sostenibilidad. Por supuesto que desde la Asamblea se puede trabajar impulsando esto.

Desde mi conocimiento, los demás partidos políticos, bueno, la gran mayoría, no hacen ni siquiera mención del tema ambiental ni mucho menos del tema del desarrollo sostenible en sus estatutos. Al final, la Democracia Cristiana Internacional, incluyendo el PDC acá en El Salvador, busca impulsar un capitalismo más humano y amigable con el medio ambiente, y eso para mí fue uno de los elementos que más me motivaron a la hora de haber tomado la decisión. No es coincidencia que mi trabajo durante las últimas décadas ha estado enfocado en impulsar precisamente eso, solo que desde una trinchera diferente. O sea a través del mundo de las ONG nacionales e internacionales, y más recientemente, a través de gremiales y empresas líderes en sus respectivos sectores.

Con su experiencia en el tema ambiental, ¿sería este su principal apuesta como diputado?

En definitiva. La verdad es que veo una enorme oportunidad para promover el tema ambiental de forma diferente, es decir desde el Legislativo. El tema ha estado marginado o en letargo por muchos años y no solo dentro de la Asamblea. Pero bueno, se trata de generar conciencia de una buena aplicación de la legislación existente, pero también fortalecerla donde amerite, por supuesto en el tema de darle un papel más preponderante al MARN, y por supuesto promover la aprobación de una buena ley del agua, y la aprobación de una ley de Cambio Climático enfocada en el tema de la adaptación y reducción de la vulnerabilidad, por ejemplo.

En la Asamblea deberá buscar consensos para poder impulsar esos temas, que en ocasiones han significado algunas manifestaciones sociales.

De llegar a la Asamblea, tendré que buscar consensos para empujar de la mejor forma esos ejes prioritarios de Nación. También el haber trabajado en Suiza, me permite acceder a redes de apoyo de primer orden, como el Centro de Derecho Ambiental de la UICN, el cual podría brindar apoyo técnico en la preparación de legislación específica. No hay que olvidar también que el PDC ha sido propositivo presentando proyectos como la "Ley de protección y conservación de la cuenca y cauce del río Lempa" que fue desempolvado por la comisión de medio ambiente de la Asamblea Legislativa en el 2018 tras nueve años desde que el partido presentó la iniciativa. Habrá que revisar el estado de la propuesta y rescatarla. Pero para eso, tendré que llegar a la Asamblea con el aval de la mayoría de los habitantes del departamento de la Libertad. Y ojalá confíen plenamente en mi persona.

Juan Marco Álvarez

¿Quien es?

Juan Marco Álvarez

Candidato a diputado por PDC



Trayectoria: ExDirector Ejecutivo de Salvanatura, columnista de LA PRENSA GRÁFICA