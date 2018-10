Juan Samayoa, el exalcalde de Metapán, en fotos: abrazos a diputados y pleitos con mordidas

Juan Umaña Samayoa y algunos miembros de su familia son acusados de pertenecer a una red de lavado de dinero encabezada por Adán Salazar, alias "Chepe Diablo". Según la Fiscalía General de la República (FGR), esa red habría lavado $215 millones.

Según la web personadeinteres.org, Umaña Samayoa había sido mencionado durante una década por informes de inteligencia de Estados Unidos por su relación con el Cártel de Texis, una organización de tráfico de cocaína en El Salvador, que sería liderada por "Chepe Diablo". Pese a esta información, la FGR no lo acusa por narcotráfico.

Las acusaciones no serían recientes, pues Umaña Samayoa fue señalado por el contrabando de mercadería en la década de los 80.

De regidor a alcalde

Umaña Samayoa había sido regidor de la alcaldía de Metapán, entonces encabezada por Gumercindo "Chindo" Landaverde, bajo la bandera de ARENA. Pero Umaña Samayoa salió de la alcaldía debido a que Landaverde no le permitió ser candidato por ese partido. Entonces se fue al PCN.

Imagen de campaña de Juan Umaña Samayoa cuando buscaba ser alcalde de Metapán por primera vez. Foto LPG / Archivo

En enero de 2006, Samayoa reconocía a La Prensa Gráfica no tener un plan de gobierno, contrario al discurso que entonces era manejado por Adelso Landaverde (FMLN), Raúl Guerra (PDC) y el edil que buscaba la reelección por tercera vez.

Pese a no tener una propuesta sólida, Umaña Samayoa ganó la elección y el primero de cuatro períodos como edil. El último de ellos quedó inconcluso al ser prófugo de la justicia.

Unas semanas después de las elecciones, "Chindo" Landaverde fue asesinado. En las acusaciones en medio de la campaña política “Chindo” había relacionado a Umaña Samayoa con el crimen organizado y el narcotráfico. Umaña Samayoa restó crédito a sus señalamiento y atribuía el asesinato a pleitos por dinero.

La Fiscalía investigaba al asesinado "Chindo" Landaverde por enriquecimiento ilícito y la Corte de Cuentas lo tenía en la mira por la construcción de un puente en el municipio.

Entonces, Metapán ya era definida por el gobierno de la República como una zona donde se traficaban drogas y armas, debido a su condición fronteriza. Jesús Sanabria, concejal durante la gestión edilicia de Umaña Samayoa, fue detenido en enero de 2011 al ser captado por oficiales encubiertos negociando precios de cocaína.

Con los diputados

El jueves 25 de octubre de 2007, Juan Samayoa estuvo en la Asamblea Legislativa. Ese día fue favorecido por los diputados al aprobarse un nuevo impuesto a la industria cementera, lo que beneficiaría a Metapán con miles de dólares mensuales.

CESSA pasaría a pagar a esa municipalidad $180,000 mensuales (de $34,000 anteriores). Los cambios se aprobaron con 82 votos de un total de 84 legisladores. El entonces presidente Antonio Saca (hoy condenado por corrupción) realizó observaciones a los decretos, pero más tarde fueron superadas por los legisladores.

Uno de los diputados que defendió el aumento de impuestos a la empresa fue Francisco Merino, exvicepresidente de El Salvador y un funcionario que sigue en la Asamblea Legislativa. En la campaña electoral de 2018, él recibió el apoyo de Umaña Samayoa incluso cuando el exalcalde era prófugo de la justicia.

Umaña Samayoa sonríe con legisladores en octubre de 2007 al aprobarse impuesto a la industria del cemento que beneficiarían a Metapán. Foto LPG / Archivo

El exalcalde de Metapán entró a la zona de las curules de la Asamblea para saludar a diputados tras superar observaciones del presidente Saca. Imagen de noviembre de 2007. Foto LPG / Archivo

Samayoa volvió a visitar la Asamblea en una larga sesión plenaria que inició el jueves 13 y terminó el viernes 14 de enero de 2011, días en que, tras un "madrugón", se aprobaron leyes y también se discutió un nuevo aumento en impuestos al cemento.

Entonces Samayoa fue fotografiado abrazando Roberto Lorenzana, entonces diputado del FMLN y ahora portavoz de la Casa Presidencial de El Salvador.

El alcalde de Metapán abraza y conversa con Roberto Lorenzana, exdiputado del FMLN y ahora vocero de la presidencia de El Salvador. Foto LPG / Archivo

Fútbol y pleito

Además de sus visitas a los legisladores y su cargo como alcalde, Umaña Samayoa figuraba como directivo del Isidro Metapán, equipo de fútbol que llegó a tener un período cargado de éxitos entre 2007 y 2014, al ganar en 10 ocasiones el título de campeón salvadoreño.

Umaña Samayoa saluda a Misael Alfaro, entonces portero del Isidro Metapán. Foto de agosto de 2006. Foto LPG / Archivo

El sábado 4 de marzo de 2017, Umaña Samayoa agredió a un aficionado del Santa Tecla en un partido en el estadio Jorge Suárez Landaverde, en Metapán. El pleito fue grabado en video y ocurrido frente a un grupo de policías. Tuvieron que intervenir algunos hombres para separarlos, no sin que antes Umaña Samayoa mordiera al aficionado tecleño.

Entonces, el exalcalde dijo que todo empezó cuando él pidió a esos aficionados reducir el ruido. Dijo no recordar en detalle todo lo que había pasado, que no estaba seguro si había mordido al joven y que esperaba que lo sucedido no pasara a más, pues “él no era rencoroso”.

Unos días después se conoció que el conflicto se resolvió por medio de una conciliación, pero la Fiscalía no dio detalles del arreglo.

La agresión de Umaña Samayoa en marzo de 2017, en la zona cercana a los asientos de los directos del Isidro Metapán en el estadio "Calero" Suárez. Foto LPG / Archivo

Activo en Facebook

Con la captura realizada ayer Samayoa, dejó de ser prófugo, una condición que tenía desde abril de 2017. Quien se mantiene huyendo es su hijo, Wilfredo Guerra, quien era presidente de Agroindustrias Gumarsal (productora de de arroces, frijoles, harinas, huevos, aceite y carnes) y que también fue dirigente del equipo Isidro Metapán.

Umaña Samayoa también fue directivo del Isidro Metapán. Acá, dando declaraciones a la prensa por una huelga de jugadores ante el atraso en el pago de salarios, en 2012. Foto LPG / Archivo

Pese a ser buscado por la justicia, en marzo de 2018 publicó un video en redes sociales en el que agradecía el apoyo a su partido político, el PCN, en las elecciones pasadas. Se consideraba el alcalde de su ciudad. Esa transmisión en Facebook tiene numerosos mensajes de apoyo y elogio. Su apoyo era abierto hacia Francisco Merino para la Asamblea y para que Rigoberto Pinto ocupara la alcaldía de Metapán.

Fue solo una publicación de las muchas que se realizaron en la fanpage "Juan Samayoa", que no presenta novedades desde marzo de 2018.