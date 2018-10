Juan Samayoa, exalcalde de Metapán, nunca salió de El Salvador, según PNC

Juan Umaña Samayoa no abandonó el país cuando supo que existía una orden de captura en su contra por estar acusado de lavar dinero. Ni tan siquiera se fue lejos de Metapán, el municipio que gobernó desde 2006 hasta abril de 2017, cuando un juzgado ordenó su detención para enfrentar los cargos.

Los investigadores sabían desde hace meses que el exalcalde se escondía en cinco viviendas, dos de ellas en Metapán; pero fue hasta hace unas semanas que lo ubicaron en una vivienda en la periferia del municipio occidental que tiene salida hacia la carretera Longitudinal del Norte.

El jueves pasado por la tarde, los investigadores de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil (PNC) lo vieron salir de esa casa a bordo de un vehículo tipo pick up. Hicieron las coordinaciones para montarle vigilancia en el camino y le dieron persecución.

El viaje de Umaña Samayoa terminó en el kilómetro 33 de la carretera Panamericana, justo por el desvío hacia el municipio de San Juan Opico. Ahí, los investigadores de la DECO interceptaron el automóvil y le pidieron al exalcalde sus documentos. Al identificarlo, le leyeron los cargos de lavado y lo capturaron.

El exalcalde fue presentado ayer a los medios de comunicación. Apareció por el portón sur del cuartel central de la PNC, conocido como El Castillo, a bordo de una patrulla policial y enfundado en una camisa institucional de la Alcaldía de Metapán. Bajó del vehículo esposado, a sentadillas, y dijo en tono molesto que no hablaría porque lo acusan de manera injusta.

"No voy a contestar ninguna sola pregunta. Cómo no voy a estar molesto si se me está acusando injustamente. No digo nada contra el juez ni contra nadie, que están actuando injustamente contra nosotros es una verdad y ustedes lo saben. Ustedes saben que soy inocente, las autoridades y toda la gente del país", dijo.

Minutos antes, el director de la PNC, Howard Cotto, confirmó que después de la captura, allanaron dos viviendas: en Metapán y Santa Tecla.

"Lo que más se busca en el delito de lavado de dinero es documentación que pruebe la acusación, puede haber aspectos adicionales que sean ilícitos, y el procedimiento es incautarlo", dijo Cotto sobre la acción policial que incluyó a perros con adiestramiento en localización de droga y dinero.

El exalcalde es requerido por las autoridades judiciales porque está acusado de formar parte de una red de lavado de dinero donde también figuran su hijo Wilfredo Guerra y su socio José Adán Salazar Umaña, conocido como "Chepe Diablo". Los tres también figuran en los archivos policiales como integrantes activos del cartel de Texis, una organización de tráfico de droga afincada en el occidente del país.

Cómplices

La policía también detuvo en el mismo procedimiento a Sigfredo Salazar Torres, primo del exalcalde, que viajaba con él en el vehículo y está acusado de encubrimiento por darle apoyo para poder ocultarse mientras estuvo prófugo.

Otro de los apoyos que los investigadores tratan de encontrar es desde la Alcaldía de Metapán, porque se les hace curioso que Umaña Samayoa fuera detenido vistiendo una camisa de la comuna. "No sabemos por qué vestía esa camisa, eso es algo que debe responder la alcaldía", dijo el fiscal general, Douglas Meléndez.

Además, indagan a la empresa Transalberto, dueña del pick up en el que viajaba el prófugo antes de ser capturado, si fue utilizada para lavar dinero. Según el Registro de Comercio, Transalberto es una empresa que se dedica al "transporte de mercadería" que fue inscrita el 11 de abril de 2014. La representante legal es Sara Lisette Umaña Salazar, otra pariente del exalcalde Umaña Salazar.

Ayer por la tarde, el ex jefe municipal fue llevado al Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador para ser notificado del delito que enfrenta. El tribunal deberá programar fecha para celebrar la audiencia sobre el caso.