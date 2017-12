Juana de Pacas buscará diputación aunque no fue electa por las bases de ARENA

Juana Lemus de Pacas, exacaldesa de Mejicanos, fue inscrita ante el Tribunal Supremo Electoral como candidata a diputada suplente de Guillermo José Portillo Bonilla, a pesar de que no fue avalada por el COENA al momento de la selección de precandidatos.

“Legalmente inscritos como candidatos a diputados por San Salvador!!! Como fórmula en la casilla 21!!! Guillermo Portillo y Juana Lemus de Pacas!!!”, publicó en su cuenta personal de Facebook Pacas. Luego publicó una foto de la solicitud de inscripción que el partido presentó esta semana.

El presidente de ARENA, Mauricio Interiano, dijo cuando se escogieron a los 29 precandidatos que quienes no aparecían en el listado fue porque el Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) no los avaló, el nombre de Lemus de Pacas no estaba en el listado.

Durante su gestión en Mejicanos recibió críticas por aumentarse el sueldo y también el del concejo municipal. Además mientras fue alcaldesa su municipio fue declarado en alerta sanitaria por el Ministerio de Salud por el deficiente servicio de recolección de basura.