Judith se despide de su reinado con grandes éxitos obtenidos

Su exótica cabellera rizada, menuda figura y seguridad al desenvolverse en público, han sido las mejores cartas de presentación de Judith Ventura, actual reina del Carnaval de San Miguel, y quien este próximo fin de semana entregará su reinado. Durante el año que ha sido la representante de San Miguel, la chica, originaria del cantón El Jalacatal, ha acumulado grandes experiencias y triunfos que incluyen dos títulos en concursos de belleza internacionales y la satisfacción de haber mostrado al mundo el lado positivo y los atractivos de San Miguel y del país.

Ella afirma, que esta experiencia le ha servido para convertirse en una mujer integral, más segura y empoderada, que ya no teme enfrentar grandes retos, porque considera que con esfuerzo y dedicación se puede llegar muy lejos.

"Este año he tenido experiencias personales que me han abierto los ojos, me han hecho ver que hay situaciones de la vida en las que uno tiene que tomar decisiones más maduramente. Todo ha sido muy positivo", afirma.

Judith planea seguir estudiando, graduarse de licenciada en enfermería, especializarse en un segundo idioma e iniciar proyectos, ya sea de emprendimiento o negocios. "Creo que Judith, aparte de ser reina del Carnaval, va a seguir siendo Judith Ventura, como era antes y como soy hasta ahora", comentó.