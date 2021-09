Jueces del oriente de El Salvador denuncian a la Asamblea Legislativa por reformas a la Carrera Judicial

Jueces del oriente de El Salvador interpusieron una demanda la mañana de este martes 21 de septiembre ante la Cámara de Familia de San Miguel contra la Asamblea Legislativa, pidiendo la suspensión de la entrada en vigencia de las reformas a la Carrera Judicial que ordena el retiro de jueces que tengan 60 años o 30 de servicio.

Sidney Blanco, juez de Primera Instancia, explicó que las reformas a la Carrera Judicial estaría violentando los derechos de los adultos mayores y por eso es necesario frenar su entrada en vigencia.

Explicó que los jueces que tomen sus cargos carecerán de legalidad y cualquiera de las resoluciones que emitan pueden ser impugnadas.

Foto LPG/ Emanuel Boquin.

“Estamos frente a unos particulares que están usurpando funciones de una autoridad Judicial de manera que la suspensión de la reforma es una actitud urgente, necesaria para evitar un caos en el sistema judicial”, dijo.

Añadió que la única forma que los nuevos jueces tengan algún tipo de legalidad es mediante el proceso que la Constitución de la República establece, mediante una serie de mecanismos efectuados a través del Consejo Nacional de la Judicatura. Expuso que los abogados que asuman estos cargos estarán "faltando a su ética".

“La investidura de la autoridad Judicial está precedida por una serie de procedimientos que deben acatarse porque de lo contrario es un particular por mucho que quieran las formas de nombrar, juramentar, tomar posesión; no se trata de un juez, no tiene respaldo constitucional", concluyó.