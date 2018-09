Jueces denuncian que sindicato paraliza labores en Las Vueltas

Cuatro asociaciones de jueces denunciaron ayer, en la biblioteca de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que el Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños (SINEJUS) ha paralizado labores en el Juzgado de Paz de Las Vueltas, en Chalatenango, desde el 16 de agosto. Los sindicalistas, por su lado, dicen que las puertas del juzgado están abiertas y que es la jueza quien no ha llegado a trabajar.

La jueza Cesia Romero, de la Asociación de Jueces de Chalatenango (AJUCHAES), dijo que los sindicalistas de SINEJUS, quienes son los mismos que realizaron una fiesta en una sala de audiencias el mes pasado, podrían haber buscado resolver su lucha por la vía legal a través de denuncias y no por la violenta al cerrar las instalaciones del juzgado de Paz.

"La lucha que tienen es más por un capricho que por la reivindicación de derechos laborales. Ellos querían que un empleado del juzgado fuera ascendido y no que alguien externo fuera nombrado como secretario interino del juzgado. Ellos no saben que estos nombramientos no son automáticos", dijo Romero.

De acuerdo con las asociaciones de jueces, la jueza Hilda Orantes no ha podido realizar audiencias ni imponer medidas en los casos de violencia intrafamiliar que llegan al juzgado. Parte del trabajo que ha realizado, según los jueces, lo ha hecho en el parque central del municipio.

Ante la situación, los jueces aseguraron que han llevado la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante la Policía Nacional Civil (PNC), pero hasta ahora nada ha ocurrido.

Reyna Sigarán, de SINEJUS, le dijo ayer a LA PRENSA GRÁFICA que los jueces están molestos con el sindicato por las constantes denuncias y exigencias de depuración de jueces corruptos, y que es esa la razón por la cual hicieron una conferencia de prensa ayer.

"Nosotros hemos denunciado a jueces que tienen título irregular y hemos pedido depuración de los corruptos. Por eso están molestos, no saben ni lo que dicen", dijo Sigarán.

La sindicalista también dijo que han enviado un escrito a la Corte Plena de la CSJ para aclarar que el juzgado no está cerrado y que tampoco han sido paralizadas las labores y que es la jueza quien no llega a la sede judicial.

"Ellos están molestos, pero también hay que tomar en cuenta que esa conferencia de prensa la hicieron en la biblioteca . Eso está prohibido, ya no se pueden utilizar los inmuebles", manifestó.