Jueces ordenan reanudar labores en tribunal de Santa Tecla

Los jueces de Sentencia de Santa Tecla le dieron un ultimátum a sus empleados para que se incorporen a sus labores hoy, debido a que desde el martes han estado en protesta por la carga laboral.Si no lo hacen, los jueces iniciarán un proceso sancionatorio en contra de los empleados, según fuentes de ese tribunal.El secretario del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ), Roswald Solórzano, explicó que la protesta es porque el tribunal recibe alrededor de 600 expedientes al mes con poco personal, además de que cada juez cuenta solo con dos colaboradores. “El problema de la carga laboral ha excedido. Por ejemplo, por cada tribunal hay dos colaboradores e ingresan 600 expedientes al mes. Usted puede imaginarse 600 expedientes y no solo es de meterle un papel; tantas cosas que hay que hacer que la capacidad de los compañeros ha llegado al límite”, manifestó Solorzano.Ayer, los tres jueces de Sentencia se reunieron con la magistrada de la Corte Suprema, Doris Luz Rivas, para exponerle el problema y encontrar una solución. Por la tarde fue convocada a una comisión de SITTOJ. La propuesta del sindicato es que contraten más personal o que inauguren otro tribunal de Sentencia para dividir la carga. “Queremos pedirle a los magistrados que pongan atención en lo que pasa en estos juzgado. Nosotros proponemos la creación un nuevo juzgado o reforzar con más personas, porque al menos tiene que haber entre 10 y 12 colaboradores”, agregó Solórzano.Hasta el cierre de esta nota, aún no se había definido una solución para el problema. Una fuente del juzgado explicó que en febrero de 2016 ingresaron 613 expedientes. Este año, sin embargo, entraron 115 más el pasado mes. “Así como vamos, terminaremos marzo con 800 expedientes”, dijo la fuente, quien espera reiniciar labores hoy.