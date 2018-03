Jueces se cambian de edificio judicial por amenaza de ataque

Lee también

Un grupo de jueces adelantó su traslado al nuevo Centro Judicial Integrado de Santa Tecla debido a que la policía incautó una nota que contenía indicaciones sobre un plan para atacar tribunales de Menores y de Sentencia, ubicados en el antiguo edificio judicial de Santa Tecla.“Hay que esperar la orden de Barrios para atacar el tribunal de Sentencia y postear (vigilar) al juez de Menores”, se lee en el papel que la policía le encontró a un supuesto pandillero capturado en la comunidad El Progreso, en Santa Tecla, el pasado 12 de enero.La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo ese día a Abraham Alberto Valencia Regalado, Bryan Daniel Valencia Regalado y Marcos Alfonso García Santana, supuestos pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13). Uno de ellos llevaba el papel con el mensaje.Los acusados por organizaciones terroristas fueron trasladados a tribunales el 15 de enero para la audiencia inicial que desarrolló el Juzgado Tercero de Paz de Santa Tecla. Ese día la jueza de Paz les otorgó medidas sustitutivas, bajo el argumento de que para establecer el delito de organizaciones terroristas se necesitan informes que establezcan el vínculo de los imputados con la MS-13.Estos, según la jueza, pueden ser los registros policiales que vinculen a los imputados en su papel en dicha organización, así como el historial de registros delictivos de cada uno de los acusados. Además, la juzgadora dijo que el contenido del manuscrito no era específico, ya que la palabra atacar tiene distintos significados.“El ambiente se puso bastante tenso. O sea, ahí (antiguo juzgado) es bien chiquito y fácilmente pueden darle seguimiento a uno de los jueces; por eso se le comunicó a la Corte Suprema de Justicia y ellos reforzaron la seguridad”, dijo una fuente judicial.Los traslados estaban previstos para los días 16 y 17 de enero. Sin embargo, los jueces llegaron al nuevo edificio el 13 de ese mes. La alerta provocó la suspensión de varias audiencias, que aun habitando el nuevo edificio, no han sido reprogramadas.“Suspendimos varias audiencias importantes. Tenemos varios problemas ahí en el juzgado porque no tenemos ni teléfono, fax ni auxiliar. Así que no salimos de nada”, dijo uno de los empleados judiciales que se trasladó al nuevo edificio.Este periódico contactó a una fuente de la Corte, quien prefirió mantener su identidad reservada, que dijo que el tema, hasta el momento, no se ha discutido en Corte Plena, la máxima autoridad del Órgano Judicial. “En Corte no se ha conocido formalmente. Sí andaba ese rumor de que habían amenazado a los jueces y que se le dio prioridad al traslado a esos jueces. Los encargados son los de Seguridad”, aseguró.Todos los juzgados de Santa Tecla están funcionado en el nuevo centro judicial desde finales de enero. El caso del hallazgo de la nota lo conocerá el juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador.Sobre este hecho, otros jueces de sentencia dijeron a este periódico que las amenazas siempre existen por las condenas que imponen. “En una audiencia que tuve con pandilleros me hicieron señas de matarme. Eso siempre pasa”, opinó un juez, quien pidió no publicar su nombre.Un caso reciente ocurrió a inicios de noviembre de 2016. Tres miembros de pandillas elaboraron una carta en la que exhortaban a cometer ataques contra funcionarios del sistema de justicia y seguridad. “Como fiscalía tenemos alguna información en relación a posibles atentados contra policías, fiscales y jueces”, dijo en ese momento el fiscal general de la República, Douglas Meléndez.