Jueces vuelven a salir a las calles para exigir sus derechos

Jueces, magistrados, abogados y funcionarios judiciales cesados por la reforma del Decreto Legislativo 144 marcharon ayer contra lo que ellos describen como "atropellos al Órgano Judicial", por los nombramientos realizados recientemente por la Sala de lo Constitucional impuesta.

Juan Antonio Durán, juez de Sentencia, ha sido el rostro más visible en las tres marchas contra las reformas a la Ley de la Carrera Judicial realizadas en septiembre. Aseguró que la marcha de ayer fue en protesta contra las acciones cometidas por la Sala de lo Constitucional que impuso el pasado domingo a funcionarios para que ocupen los cargos de los jueces cesados por el decreto legislativo 144, con el cual fueron destituidos más de un centenar de juzgadores que superan los 60 años de edad o los 30 de servicio.

"Si la gente piensa que estamos cuidando nuestros cargos, esa es una interpretación errada. No estoy defendiendo mi puesto, me pueden trasladar a un Juzgado de Paz o donde sea pero aquí no importa los cargos, eso no le da dignidad al juez, la dignidad se la da su independencia ", aseguró Durán.

El exjuez Tercero de Sentencia de San Salvador cuestionó además que las resoluciones que emitan los 98 jueces y magistrados serán "de dudosa constitucionalidad", por la manera en la que fueron electos. Dijo también que la única esperanza que les queda son los organismos internacionales.

"Hemos tocado las puertas del Sistema Interamericano y hemos pedido que adopte medidas cautelares. Esa es nuestra tabla de salvación. El llamado es para que actúen rápido, porque una justicia que tarda no es justicia", señaló Durán.

El exmagistrado de la Cámara de Menores de Santa Ana, Edgar Ochoa, aseguró que él renunció la semana pasada pero optó por acompañar la protesta en solidaridad con sus colegas que fueron cesados.

"Soy un exjuez y estoy aquí porque la lucha debe continuar para restablecer el estado constitucional y de derecho. Quiero hacer un llamado a los abogados a que dejen el temor y se manifiesten, porque esta planadora está haciendo añicos en todo el sistema judicial de El Salvador", señaló Ochoa.

La cantidad de jueces que marchó fue menor a las dos marchas anteriores, por falta de comunicación y porque algunos jueces " tuvieron temor".

El presidente de la Fundación Democracia Transparencia Justicia (DTJ), José Marinero, que también participó en la marcha, abogó por la independencia judicial en el país y dijo que "algún día Bukele y todos los que lo acompañan van a necesitar jueces independientes".

Además, agregó que en el país se ve más descontento, no solo por el desmantelamiento judicial, sino también por el autoritarismo y ataque a voces disidentes.