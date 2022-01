Juez Guzmán: “Si la Sala ordena restituirme, estoy en toda la disponibilidad de volver”

El exjuez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, quien por cinco años conoció el caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, aseguró que aún guarda la esperanza que una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Sala de lo Contencioso Administrativo ordene su incorporación nuevamente a la sede del tribunal.

Debido a la reforma de la Ley de la Carrera Judicial que obligó el cese de los funcionarios mayores de 60 años, el exfuncionario fue cesado el 26 de septiembre de 2021 al momento que finalizaba la etapa de instrucción, en la que más de una docena de mandos militares retirados son procesados penalmente por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por la masacre ocurrida en diciembre de 1981.

"Guardo la esperanza por una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También hay una petición ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de nulidad del nombramiento de la jueza y petición de que se me incorpore nuevamente al tribunal, cosa que dudo que se dé, pero si se diera, ya sea por la Corte o por la Sala, yo estoy en toda la disponibilidad de volver", aseguró Guzmán.

Enfatizó, además, en que siempre ha estado dispuesto a conocer sobre el caso y negó lo haya rechazado por iniciativa propia. "En ningún momento, como lo hizo ver el periódico oficialista, yo me negué a seguir conociendo el caso de El Mozote. Eso es falso. En ningún momento me niego; estoy a la expectativa y no he buscado otra área de trabajo o laboral aún, a la espera de si hay alguna oportunidad de volver al tribunal", dijo el ex funcionario.