Juez Guzmán seguirá en causa de El Mozote

El juez Jorge Guzmán, quien lleva el caso de la Masacre de el Mozote y sitios aledaños, continuará a cargo del proceso a pesar que las recientes reformas a la Ley de la Carrera Judicial lo dejan fuera, según informó ayer la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El presidente de la CSJ, Óscar López Jerez, explicó que Guzmán ya tiene años conociendo el caso y que no considera conveniente sustituirlo por otro funcionario judicial en estos momentos.

Ante la postura de la Corte, el juez Guzmán expresó que es necesario saber si la forma de continuar con el proceso no requiere someterse a otras disposiciones. "Tengo que saber bajo qué condiciones, porque si se trata del régimen de disponibilidad no aceptaría. Es humillante", sostuvo.

Añadió que "no estaría de acuerdo en que me dejen continuar en mi cargo, si no se restituye a todos los jueces en su dignidad y derechos. Eso sería estar avalando las ilegalidades cometidas", dijo.

Guzmán fue quien reabrió el caso de El Mozote y lugares aledaños en 2016, luego de la derogación de la ley de Amnistía y en varias ocasiones se buscó separarlo del proceso. Viajó muchas veces a través del país para solicitar los archivos de las Fuerza Armada de El Salvador (FAES) que le fueron negados.

Ante la noticia de las reformas, diferentes organizaciones se pronunciaron al respecto y señalaron que Guzmán no podía ser separado del caso.