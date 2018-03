Juez: “Hay una persona que no está siendo procesada pero daba las órdenes”

Lee también

El titular del Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla validó que existió una estructura que fraguó los ciberataques, liderada por un contacto identificado como “N”. El juez se basó en las conversaciones que le entregó la Fiscalía General de la República (FGR) que muestran la relación que tienen los cinco imputados con ese contacto. En varias de ellas pudo detectar que el contacto “N” fue quien giró las órdenes para el ataque contra los dos medios de comunicación.“Hay una persona que no está siendo procesada pero daba las órdenes”, señaló ayer el juez.El imputado José Carlos Navarro es quien en todo momento siguió indicaciones del contacto “N” o Nayib Bukele para luego transmitirlas al resto de imputados. En una conversación entre Navarro y la imputada Mayra Morán, le explicó que “N” le pidió el espejo de uno de los medios de comunicación. Navarro le escribió: “Supuestamente ‘N’ me dijo que nos reuniéramos el miércoles”, “Y me está pidiendo otra vez el mirror de EDH”, “Y como lo bajaron, hay que comprar otro hosting”. Morán le contestó: “Eso es pisto aparte”. A lo que Navarro le respondió: “Pero a lo que me refiero es que hay que gastar eso ahorita de Blue”.Otras de las conversaciones que se dieron a conocer en el fallo también fueron de Navarro, pero esta vez con la imputada Sofía Medina, gerente de Comunicaciones de la Alcaldía de San Salvador. “Navarro en alusión a ‘N’ le dijo a Sofía que ya le dio presupuesto para el video y que iba a pautar $10,000”. Luego ambos coincidieron en que se debe hacer un movimiento y sugiere el nombre Hagamospatria.Después Navarro le compartió la página donde se encuentra el video con duración de 1:14 minutos en la red social Facebook “El video que EDH y LPG no quieren que veas…”El juez, por medio de esas conversaciones, logró determinar cómo funcionaba esta estructura. “José Carlos Navarro seguía instrucciones de una persona para realizar las acciones. Sofía Medina es quien coordinó algunas actividades. Mayra Morán también coordina y Ortiz recibe instrucciones”, dijo el juez durante la lectura del fallo.En la acusación fiscal se evidencia que el contacto identificado como Nayib Bukele es parte de esta estructura. Según un peritaje, ese número telefónico se activó en zonas donde se movía el alcalde de San Salvador, por ejemplo, su lugar de residencia (vea detalle en página 6). Supuestamente es él quien ideó el plan para iniciar los ataques.Gabriel Trillos, director editorial de Grupo LGP, declaró que el día de los ataques recibió un mensaje de parte de ese contacto. “Veo que han parado, por la razón que sea, nosotros vamos a parar también. Si vuelven a atacar, vamos a tener que irnos con todo. No lo deseamos, pero estamos bien preparados”, se lee en la acusación.“El juez, durante la audiencia, no ha mencionado el nombre de Nayib Bukele. No lo hizo. Hizo referencia a un contacto identificado como ‘N’, aclaró la fiscal del caso al ser cuestionada sobre la mención del contacto Nayib Bukele en la lectura de la resolución, pero agregó que la investigación sigue.El juez consideró que es importante agregar al proceso la georreferencia de las llamadas telefónicas que ocurrieron entre ese contacto y varios de los imputados. Desde que el caso inició, este rotativo ha buscado al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, para aclarar este punto; sin embargo, no ha brindado ninguna entrevista al respecto. Los imputados, en cambio, señalaron que el caso se trata de un “ataque político”.