Juez Jorge Guzmán denuncia que nombramientos van contra la Constitución y medidas de Cámara: "Se ha cometido una masacre"

Jorge Alberto Guzmán Urquilla, quien se desempeñaba como juez de instrucción y tenía a su cargo el caso de la masacre en El Mozote y sitios aledaños, denunció este lunes su destitución y la juramentación inconstitucional de jueces y magistrados realizada el fin de semana, a pesar de la suspensión de la aplicación de la reforma a la Ley de la Carrera Judicial emitida como medida cautelar por la Cámara de Familia de la Sección de Oriente.

Señaló que ante la emisión de las medidas cautelares que suspendían la aplicación del decreto inconstitucional 144, él continuaba en el cargo así como el resto de funcionarios judiciales cesados. Mencionó que él se presentaría este lunes a trabajar; sin embargo, el fin de semana fue nombrado su sustituto.

"La Corte no tenía que haber nombrado jueces mientras estas medidas estuvieran vigentes... es una destitución", denunció.

Agregó que estos nombramientos son inconstitucionales porque contradicen el artículo 182, numeral 9, de la carta magna, que establece que la Corte debe nombrar a los magistrados de las cámaras de segunda instancia, jueces de primera instancia y jueces de paz de las ternas que proponga el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

En cambio, denunció, "se están haciendo nombramientos directos en contravención con la norma constitucional".

Por otra parte, dijo que "alguien que obedece a presiones externas no merece llamarse juez" pues la esencia del cargo es "ser independiente e imparcial". "Eso le permite tomar decisiones conforme al derecho y justicia. Si un juez está influenciado internamente o externamente, ¿qué podemos esperar?", cuestionó y advirtió de los jueces "supeditados al Ejecutivo".

"Con esa bomba que se ha lanzado al órgano Judicial se ha cometido una masacre", consideró, y agregó que "se ha señalado de corruptos a jueces honestos" que han tenido que "salir por la puerta de atrás, agachados y desconcertados" ante lo ocurrido.

Aclaró que reconoce la necesidad de una depuración de jueces corruptos, pero indica que ya hay mecanismos legales para ello y lo que se necesitaba era fortalecerlos para revisar caso por caso.

Caso de masacre El Mozote

"Ayer escuchaba entrevistas del presidente de la Corte López Jérez y él fue bien claro en expresar que ya se había nombrado otro juez en el caso El Mozote", dijo Guzmán.

Agregó que el presidente de la Corte aseguró que "estaría en constante comunicación directa con el (nuevo) juez del caso".

"¿Qué quiere decir con eso? Quiero dejar constancia que en los cinco años que he estado tramitando el proceso, jamás he tenido ni una tan sola llamada de magistrados queriendo influenciarme en la tramitación del caso. La única comunicación que he tenido ha sido logística", dijo.

Advirtió lo delicado de que el nuevo juez vaya supeditado al ejecutivo, tomando en cuenta que el Gobierno de Nayib Bukele ya bloqueó el acceso a los archivos militares y ha hecho difícil poder obtener información de parte de la Defensa Nacional. "Hay una línea de querer favorecer a estas personas, militares que están siendo procesados", dijo.

Mencionó que a las 190 piezas que ya conforman la extensa documentación del caso, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador informó que tenían preparada nueva información documental remitida por el Departamento de Estado, de documentos desclasificados que aún no ha visto.

Estos serían enviados el viernes pero aún no se recibió porque no pudieron organizar los paquetes que iban a llevar.

"Significa que el proceso con 190 piezas se va a agrandar todavía más. El nuevo juez que llegue, aún cuando sea independiente, imparcial y con toda la buena intención de tramitar el proceso, estaría un tiempo para empaparse del proceso y continuar su tramitación", mencionó.

Recordó que el caso fue abierto por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012 que ordenó investigar la masacre y fue de ahí que se originó la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía para luego abrir el caso de la masacre.

"Es absolutamente lamentable que como sociedad tengamos que depender de instancias internacionales", dijo.