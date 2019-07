Juez autoriza prórroga para peritaje en caso Funes

El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador autorizó que los peritos del caso conocido como Saqueo Público, en el que está acusado el expresidente Mauricio Funes, tengan siete meses más para entregar el estudio financiero contable. El nuevo plazo termina en febrero próximo.

La información fue confirmada ayer por el equipo de abogados de la ex primera dama Vanda Pignato, señalada de participar en una red que desvió $351 millones durante el gobierno del expresidente Funes (2009-2014), asilado por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua para huir de la justicia de El Salvador.

Según los abogados de Pignato, la ampliación del plazo para que la Fiscalía General de la República (FGR) presente la auditoría financiera contable fue solicitada por los peritos del caso. Ayer, los defensores pidieron al juez del caso, Miguel García, que revoque esa decisión que les notificó la semana anterior.

Esa prórroga significa que la fiscalía debe presentar en agosto la acusación formal contra los 32 imputados a pesar de no contar con el estudio pericial, con el que los investigadores pretenden comprobar que los procesados participaron en el desvío de $351 millones de fondos públicos en el gobierno de Funes.

"En la lógica, ¿cómo lo voy a acusar a usted de un delito financiero sin un peritaje financiero? No tiene sentido. Quiere decir que voy a acusar y voy a esperar a ver qué dice la prueba el próximo año. Eso es absurdo. Vulnera los derechos (de Pignato)", dijeron los representantes de la ex primera dama.

Pero la decisión de otorgar más meses a los peritos no es la única que objeta Pignato. La defensa también pidió al juzgador que no permita la declaración anticipada de tres testigos criteriados, como pide la FGR, porque dice que no es la etapa de desfile de pruebas.

Pignato permanece en arresto domiciliar mientras enfrenta dos casos judiciales: uno por supuestamente ayudar a lavar $160,000 de los $351 millones que habría desviado Funes; y otro por simulación de delitos en una compra de vehículos. La FGR también le investiga indicios de corrupción en Ciudad Mujer.