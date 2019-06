Juez busca quitar protección a testigo contra exalcalde: Fiscalía

El juez Primero de Instrucción de San Salvador, Carlos Calderón, trató de quitarle el régimen de protección a un testigo en el proceso judicial contra Lucio Edwin Ayala Flores, exalcalde de San Antonio de la Cruz, en el departamento de Chalatenango. Eso aseguró ayer la Fiscalía General de la República (FGR), que anunció una solicitud a la Cámara Primera de lo Penal para que separe del caso al juzgador.

El exalcalde Ayala Flores es acusado de cobrar $7,000 al testigo identificado en el proceso judicial con la clave de Sábado para llevarlo, sin éxito, ilegalmente a Estados Unidos. La FGR asegura que José Ramírez, Élmer Morales, José Iván Orellana, Daisy Flores Rojas y José Roberto Orellana participaron en el fallido tráfico de Sábado. Ayala también es ligado a un caso de narcotráfico junto con Gerardo Flores Bolaños, Daniel Amílcar Guardado y Noé Luis Guardado.

Uno de los fiscales del proceso informó al juez que acudirían a un tribunal superior para buscar que lo separen del caso, sin profundizar en el motivo. "¿Cuál es la opinión anticipada? Dejemos los formalismos", respondió el juez Calderón con un evidente tono molesto por la acusación de la fiscalía.

Fue hasta entonces cuando el fiscal dijo que el juzgador les explicó, en una reunión antes de la instalación de la audiencia de anticipo de prueba, que debía conocer la identidad de Sábado para garantizar el proceso. La FGR calificó esa solicitud de Calderón como "extrajudicial", porque no la escucharon los imputados, situación que incomodó más al juez.

"Solo les voy a decir algo, la protección del testigo es integral. Yo no le estoy quitando el régimen de protección. No tergiversen, por favor, los hechos, eso no se los voy a permitir", agregó el juez, antes de advertir que podía acudir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para denunciar la acusación de la fiscalía.

El juzgado aprobó la declaración de Sábado antes del juicio porque la fiscalía asegura que ha sido amenazado. La defensa ha argumentado que no existen indicios de esa amenaza.

Luego de la breve discusión, el juez suspendió la audiencia para dar oportunidad a la fiscalía de que acuda ante la Cámara Primera de lo Penal a solicitar la recusación (separación de juez). El juzgador dijo que quedan a la espera de la resolución del tribunal superior para seguir con el proceso.

Esta no es la primera vez que Sábado causa polémica en el caso. La audiencia preliminar fue suspendida el 18 de marzo debido a que Luis Servellón, abogado de Ayala, no estaba de acuerdo con que el testigo declarara antes del juicio porque consideraba que su incorporación al proceso estaba fuera de plazo, pero el juzgado rechazó el argumento.

Un mes antes ya se había suspendido la audiencia porque la FGR pidió tiempo para incorporar como prueba el vaciado de teléfonos del exalcalde Lucio Ayala.