Juez cita ministros por caso El Mozote

El Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, Jorge Urquilla, citó para hoy a las 10 de la mañana al ministro de Defensa, René Merino Monroy, a la ministra de Cultura, Suecy Callejas, y a los secretarios privado y jurídico de la presidencia de la república para ultimar detalles sobre la entrega de los archivos militares del caso de la masacre de El Mozote.

Wilfredo Medrano, representante de Tutela Legal "María Julia Hernández", dijo que espera que los funcionarios públicos se hagan presente a la audiencia y no designen representantes.

"El juez ha retomado lo que prometió el presidente Nayib Bukele, cuando prometió públicamente que si le pedían de la A a la F, él les daría hasta la Z, es decir, que entregarían los archivos, aún los no solicitados, es por eso que hoy esperamos que sean los ministros quienes se presenten y no manden a personas que no pueden decidir, sino estaríamos perdiendo el tiempo", manifestó Medrano.

Agregó que esperan que no haya obstáculos y que se ordene el secuestro de toda la información que ha solicitado el juez, para que el caso pase a juicio.

Según Medrano, el proceso se complementaria con la prueba documental, pericial, testimonial, forense e inspecciones en el lugar de la masacre para que el juez emita un fallo. En la audiencia se presentarán los peritos Velia Elisa Muralles Bautista, Fernando Rafael Díaz, y Jorge Alberto Juárez Ávila, encargados de la propuesta metodológica para la revisión de los archivos militares.