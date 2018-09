Juez confirma orden de captura para prófugo Enrique Rais

Enrique Rais es prófugo. El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador confirmó ayer la orden de captura contra el acusado de asociarse con el ex fiscal general Luis Martínez, abogados, exjueces y particulares para fabricar pruebas a su favor en casos penales en los que estaba vinculado.

El juez Osmín Mira decidió rechazar la petición de la defensa de Rais, que le pidió sustituir la orden de captura por medidas alternas a la detención. Una de las abogadas expresó ayer que Rais está dispuesto a enfrentar su "situación jurídica", pero no puede hacerlo en persona porque sería arrestado, y ya que no hay proceso de extradición con Suiza no podría presentarse al juzgado.

La Fiscalía General de la República aseguró que el juez consideró mantener la orden de captura, vigente, incluso con INTERPOL, porque "ha quedado establecido una reiterada evasión para presentarse a cada una de las citas a las que se le ha requerido".

Rais está acusado por los soborno y falsificar pruebas en un proceso contra Claudia Herrera, esposa de Mario Calderón, un exsocio de Rais con quien mantiene desacuerdos.

El 22 de agosto de 2016, Rais fue capturado en la sede central de la Fiscalía, donde había llegado para cumplir con un citatorio; sin embargo, fue puesto en libertad por una jueza de Paz.

Cinco meses después, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador ordenó la recaptura Rais y del ex fiscal general, así como la de otros cinco acusados de formar parte de la estructura de compraventa de justicia. Sin embargo, Rais logró escapar y huir del país hacia Suiza.

Además de Martínez y Rais, los otros acusados en el proceso son el exjuez Romeo Aurora Giammattei, Mauricio Álvarez Gálvez, Wilfredo Gutiérrez, Hugo Blanco Rais, Héctor Francisco Grimaldi, Luis Peña, Hilda Trigueros, el exfiscal Julio Arriaza. Solo el ex fiscal general guarda prisión.