Juez de Paz es denunciado por amenazas

Juana Elizabeth Guzmán de Torres anunció ayer públicamente que ha denunciado ante diferentes instancias al juez Primero de Paz de Tecoluca, San Vicente, Danilo Omar Pérez, por amenazas con arma de fuego y expresiones de violencia. Guzmán, quien es catedrática universitaria, también se quejó de que el caso no presenta avances y de no haber recibido ningún apoyo. Señaló que la investidura que ocupa el imputado sería una de las razones.

Las amenazas y expresiones de violencia por parte del juzgador se habrían dado tras un accidente de tránsito ocurrido el 27 de abril del presente año, en el kilómetro 71 de la carretera que de Tecoluca conduce a Zacatecoluca, frente a la colonia Tehuacán.

En dicho percance se vieron involucrados Pérez y De Torres (conductores), y de acuerdo con el acta de inspección del Departamento de Tránsito Terrestre de la Policía de San Vicente, el responsable de la colisión, que únicamente causó daños materiales, fue el juez.

“Yo solicitaba que él respondiera por los daños a mi carro; se dieron una serie de incidentes. Primero, yo no sabía que él era juez, pero en la espera del trámite (por parte de la aseguradora del funcionario) se mostró agresivo. Y cuando me dirigía a mi vehículo con el mecánico, al estar de espaldas, el juez me apuntó con un arma de fuego, lo cual vi al voltear”, narró la denunciante.

Lo ocurrido la ha llevado a interponer denuncias ante UNIMUJER de la Policía, en juzgados, en Ciudad Mujer, en la Unidad Especializada de la Fiscalía, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y en la Dirección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Pero, según dijo, “no le toman importancia y no le creen”.

“Derechos tiene él y derechos tengo yo. Temo por mi vida. Las instituciones que dicen velar por los derechos de las mujeres me han dado la espalda”, declaró.

La mujer, que señala haber sido violentada, lamentó de forma particular la actuación de la Policía, principalmente en la investigación, ya que indicó que en la Unidad de delitos relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer de la Fiscalía en San Vicente le informaron que no recibieron la denuncia del oficio que ella presentó inicialmente.

El juez Pérez negó que haya amenazado a De Torres, asegurando que el arma la tenía en su vehículo. También se desligó de las afirmaciones en las que se le acusa de expresiones de violencia.

“Cuando se dio el accidente acudimos adonde estaba el carro para auxiliarla de ser necesario, pero ella de inmediato se mostró molesta. Luego no le dirigí la palabra. No podía tener un arma en mis manos porque la tenía en el carro. Ella hizo que un policía hasta me esposara cuando yo no era alguien en peligro de fuga”, dijo en su defensa.

Confirmó que ya fue notificado sobre la denuncia hecha en la Dirección de Investigación Judicial de la CSJ, y agregó que analiza contrademandar a la profesional por señalar en su escrito que teme “porque un agente policial le comentó que el juez ‘ya ha puesto droga’ para que vayan detenidos”.