Juez declara sobreseimiento provisional por inconsistencias en el caso del periodista ambiental, Eduardo Barahona

El Juzgado de San Vicente declaró este miércoles, 21 de abril, el sobreseimiento provisional en la audiencia preliminar del caso del periodista ambiental y comunicador institucional Eduardo Barahona, al considerar que hay “una severa cantidad de inconsistencias”.



Barahona es acusado del delito de estafa y falsedad ideológica, y fue detenido en Mejicanos el pasado 10 de abril por la Policía Nacional Civil (PNC) mediante una orden judicial emitida desde el año 2016, por el Juzgado Segundo de Paz de San Vicente.

Según el expediente, en el 2015 la identidad y documentos personales de Barahona fueron alterados y utilizados por otra persona para realizar una estafa en la compra de un vehículo. Días antes, al acusado le habían robado sus documentos y teléfono. Al siguiente año, el caso pasó al Juzgado de Paz de San Vicente y luego al Juzgado Segundo de Instrucción de la misma localidad.



“El juez observó lo que nosotros veníamos señalando, que fue una severa cantidad de inconsistencias en el caso de Eduardo, hacía falta grafotecnia, el reconocimiento no tenía ningún valor, no había ni siquiera una constatación de que la persona que fue estafada era propietario del vehículo que fue estafado, entre otras cosas igual o más graves todavía, sobre esa base lo que el juez dijo fue que no habían suficientes elementos y lejos de eso que se tenía que buscar un sobreseimiento provisional”, aseguró el abogado defensor del periodista, Oswaldo Ayala.



El abogado denunció que durante este tiempo, su cliente jamás recibió un citatorio o aviso para esclarecer la situación. La orden de captura girada en contra de Barahona responde a que el juzgado lo declaró en rebeldía. El acusado al desconocer el proceso judicial que estaba en su contra, jamás hizo las diligencias respectivas y por ende, no pudo ejercer el derecho a demostrar su inocencia.



Según Ayala, Barahona se mantendrá detenido mientras la Fiscalía presenta un recurso de apelación en el plazo de 5 días. “Si la Fiscalía apela le van a dar medidas sustitutivas a la detención provisional y si no apela queda inmediatamente en libertad”.



La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), una de las organizaciones que ha denunciado el mal procedimiento en el proceso judicial que enfrenta el periodista consideran que la Fiscalía no realizará la apelación debido a que está fuera de lugar, por no existir pruebas de que el delito ventilado en el caso fuera cometido por Barahona.



“Esperamos que en el corto plazo, Eduardo pueda gozar de total libertad y continuar su lucha por la defensa del agua, de los bienes naturales, y su rol como comunicador y periodista, por lo que la resolución es favorable y nos alegra”, dijeron a través de un comunicado.