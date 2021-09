Juez del caso El Mozote no se someterá a régimen de disponibilidad

El juez del caso El Mozote y lugares aledaños, Jorge Guzmán que desde 2016 reabrió el caso informó que nadie lo obligará a renunciar y que no se someterá al régimen de disponibilidad.

"El día que entre en vigencia el decreto, yo ya no me presento, eso es lo que dispone el decreto, (arts. 3 y 9). Será responsabilidad de la Corte si a esa fecha no ha mandado juez que se haga cargo del despacho judicial", aclaró.

Guzmán manifestó que cuando entre en vigencia el decreto, él ya no llegará a su oficina y que lo que hará es apegado a tal documento.

"No es abandono. A partir de ese momento ya no somos magistrados ni jueces, porque el decreto nos ha cesado. Compañeros. Reaccionemos. Sé que es difícil, pero está en juego nuestro orgullo y dignidad de jueces", aseveró.

El juez Guzmán tenía en sus manos uno de los casos más difíciles para encontrar justicia. Él llegó en siete ocasiones a instalaciones de la Fuerza Armada para que abrieran los archivos militares y que él pudiera revisar qué actividades realizaron los soldados en las fechas contempladas en que ocurrió la masacre de El Mozote y lugares aledaños que sucedió en diciembre de 1981 dejando como saldo casi 1,000 víctimas. Jamás lo dejaron entrar.

Jorge Guzmán cumplirá 62 años en diciembre. Él forma parte de los 249 jueces y magistrados que dejarán de ejercer su cargo desde el próximo 26 de septiembre cuando entre en vigencia el decreto legislativo que fue publicado este día en el Diario Oficial.

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar López Jerez había anunciado hace unas horas que los jueces y magistrados que renuncien en los próximos ocho días tendrán una indemnización de 24 sueldos. Y para los que no renuncien tendrán un régimen de disponibilidad de cinco años más de trabajo, y que cuando se retiren solo podrán obtener 12 salarios.

El pasado 15 de septiembre, cientos de empleados judiciales marcharon para que dicho decreto fuera derogado.