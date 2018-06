Juez difiere su decisión sobre expresidente Funes y otros prófugos

El juez Quinto de Paz de San Salvador difirió ayer la resolución contra los 15 prófugos del caso conocido como Saqueo Público, entre ellos el expresidente de la república Mauricio Funes y su familia actual, quienes están asilados en Nicaragua. Se trata del grupo de acusados que no fueron capturados ni enviaron abogados a la audiencia inicial.

La Fiscalía acusa a Funes y a 31 personas, entre exfuncionarios y familiares del exmandatario, de desviar $351 millones de fondos públicos a cuentas particulares por medio de transferencias presupuestarias. La acusación establece que Funes encabezó ese desfalco triangulado entre el Ministerio de Hacienda, el Banco Hipotecario y los acusados, muchos de ellos en calidad de prestanombres.

Once de los imputados ya guardan prisión, otros seis están prófugos, ya que el juez ordenó su captura; sin embargo, no han sido localizados por la PNC. Para 15 imputados no ha sido resuelta su situación jurídica. La ley le da al juez cinco días hábiles para resolver contra ellos. Ese plazo venció ayer por la tarde. El juzgado dijo que no había podido emitir la resolución para cada uno de los 15 acusados porque “el volumen de trabajo del caso es muy grande”.

Una fuente interna del juzgado señaló que aún trabajaban en las resoluciones escritas contra los imputados que fueron enviados a prisión provisional, por lo que esperan tener lista la resolución contra Funes y su familia “entre lunes y martes” de la próxima semana.

El juez, de acuerdo con colaboradores del juzgado, tiene claro que diferir la resolución contra los imputados le puede provocar recursos en su contra en alguna Cámara de lo Penal o con la misma Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, las fuentes señalaron que puede justificar el atraso con que “no se trata de un caso común donde los autos contienen apenas un par de páginas”. Agregaron: “Estamos frente a un caso que tiene bastantes elementos”.